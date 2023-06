Kurz vorm 22. Geburtstag: Hobbyschäfer Lorenz Klinicki hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Von: Hanna Maiterth

Im Alter von nur 21 Jahren ist Lorenz Klinicki aus Dörnberg im Mai gestorben. Er hätte morgen seinen 22. Geburtstag gefeiert. © Stephanie Jacob/Repro: Hanna Maiterth

Das Schicksal des an Krebs erkrankten Lorenz Klinicki aus Habichtswald hat viele aufgewühlt. Das Sozialamt verwehrte seiner Familie die Unterstützung. Jetzt ist er mit nur 21 Jahren gestorben.

Habichtswald – „Lorenz war immer zuverlässig. Wir konnten ihn zu jeder Zeit anrufen, und er war für jeden einzelnen seiner Freunde da“, beschreibt Pascal Bremerich den im Mai verstorbenen Lorenz Klinicki.

Der 21-jährige Hobbyschäfer aus der Gemeinde Habichtswald wollte im vergangenen Jahr seine Leidenschaft, die Schafhaltung, zu seinem Beruf machen. Dann kam die Diagnose Krebs. Er kämpfte – mit der Unterstützung von Eltern, Familie und Freunden. Mit der Zeit kamen zahlreiche Menschen hinzu: Sie waren dem von dem Kasseler Marcel Nigge ins Leben gerufenen Spendenaufruf gefolgt, der es dem 21-Jährigen hatte ermöglichen sollen, seine Schafe zu behalten – trotz Krankheit, trotz fehlenden Einkommens.

Der junge Schäfer sei selbst stets hilfsbereit gewesen, stellte sich dabei mit seinen Bedürfnissen hintenan, wie seine Eltern, Horst und Annette Klinicki, seine Paten, Jens Müller und Stephanie Jacob, und sein bester Freund Pascal Bremerich erzählen. „Er hat gerne gegeben, sich um die Menschen in seinem Umfeld und auch darüber hinaus gekümmert“, sagt seine Mutter.

Familie und Freunde erinnern sich an engagierten jungen Mann

So sei er erst im vergangenen Jahr zusammen mit einem Freund eingeschritten, als die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Kassel bedrängt wurde, erzählt sein Pate. Wandten sich Freunde an ihn, so Bremerich, waren auch diese wichtiger. Dabei hätte den 21-Jährigen auch ein besonderes Gespür für sein Gegenüber ausgezeichnet, erinnert sich seine Patin. „Er hatte feine Antennen und war sehr aufmerksam.“ Er machte Komplimente und merkte, wenn es den Menschen nicht gut ging.

Besonders wichtig waren ihm die Tiere: Er half bei anderen und kümmerte sich mit großer Hingabe um seine eigenen. Neben den Schafen gehörte da auch der dreijährige Border-Collie-Mix Struppel dazu. Die Liebe zu den Tieren und die Begeisterung für die Landwirtschaft hatte ihn zu den Jungbauern Dörnbergs gebracht. „Lorenz war immer überall“, wie seine Mutter erzählt. Im Ort sei er in den Vereinen unterwegs gewesen, vom Kaninchenzuchtverein, über den Sportverein bis hin zur Feuerwehr.

Mit seiner neugierigen, positiven und offenen Art habe er sich dabei überall die Sympathien gesichert. Was ihm auch bei seiner Lehre zum Fleischer half, so Horst Klinicki. Mit viel Unterstützung von Betrieb und Berufsschule zog er seine Ausbildung durch. Als er im Sommer 2022 die Prüfungen bestanden hatte und nicht übernommen werden konnte, habe er sich selbst um Perspektiven gekümmert. Doch wegen des Krebses kam es nicht mehr dazu.

Tierfreund Lorenz Klinicki kämpfte gegen seine Krebserkrankung

Im Februar schien die Krankheit überwunden, berichten die Eltern. Doch Ende April kam der 21-Jährige wieder mit Schmerzen ins Krankenhaus. Es folgten ein künstliches Koma und eine Chemotherapie.

„Zuerst waren die Ärzte noch zuversichtlich“, sagen Horst und Annette Klinicki. Doch der Körper ihres Sohnes sei gebeutelt gewesen von der Krankheit; Lunge, Leber und Nieren waren stark angegriffen. Zwei Schlaganfälle kamen hinzu.

Lorenz Klinicki starb am 13. Mai – nur wenige Wochen vor seinem 22. Geburtstag am 3. Juni. (Hanna Maiterth)