Freizeitanlage in Ehlen sorgt für Konflikte – Kontrollen offenbar nicht möglich

Von: Antje Thon

Anwohnern ist der Mehrgenerationenplatz zu laut: Werden Bälle auf Asphalt geprellt oder in die Metalltore geschossen, ist das mit Geräuschen verbunden, die einige Bewohner in der Nachbarschaft nerven. © Antje Thon

Erst wenige Monate steht die neue Freizeitanlage am Friedhofsweg in Ehlen zumeist jüngeren Besuchern offen und schon braut sich Ärger zusammen.

Ehlen – Eine Gruppe von Anwohnern machte sich während der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Dörnberg nun Luft. Unerträglich laut sei es, mitunter verhielten sich einige Jugendliche und junge Erwachsene respektlos, auch sei er bereits bedroht worden, fasste Jens Herbst seine Erfahrungen zusammen.

Die Nutzungszeiten würden nicht eingehalten. Basketballspieler sorgten von Montag bis Sonntag rund um die Uhr für Beschallung, an Ruhe im Haus oder Erholung im Garten sei nicht zu denken. Viele Versuche habe er unternommen, um mit den Nutzern des Geländes zu reden, sie zu sensibilisieren für die Bedürfnisse der Anwohner, sagt Herbst. Das gehe mal eine Zeitlang gut, eine halbe Stunde später komme eine andere Gruppe, die das Spiel wieder aufnehme und weniger Verständnis zeige. Mitunter würden vier, fünf Bälle gleichzeitig auf den Boden geprellt, Skateboardfahrer bescherten eine weitere Geräuschkulisse.

Ein anderer Anwohner monierte das Verschwinden des alten Ballfangzaunes, er sei permanent dabei, Bälle aus den Rabatten zu fischen. Auch er beklagt eine deutliche Zunahme des Geräuschpegels. Die Anwohner fordern von der Gemeinde, die aus ihrer Sicht verantwortlich sei, Investitionen in den Schallschutz, eine Kontrolle und bessere Sichtbarkeit der Nutzungszeiten. Auch über eine Videoüberwachung müsse diskutiert werden.

Regeln für die Nutzung der Freizeitanlage. © Thon, Antje

Habichtswalds Bürgermeister Daniel Faßhauer räumte ein Problem ein und bedauerte die Situation für die Nachbarn der Anlage. Als es damals um die Standortfrage für den Mehrgenerationenplatz gegangen sei, seien es ebenfalls Anwohner gewesen, die sich für den Friedhofsweg eingesetzt hätten. Damit sei die Alternative zwischen Freibad und Sportplatz vom Tisch gewesen. Die Anwohner hatten sich Ersatz für den seinerzeit geschlossenen Kinderspielplatz gewünscht, der sich zu nah an der Warme befunde hatte.

Kompromisse finden

Auch er sei bereits mehrfach vor Ort gewesen, um mit den jungen Leuten zu sprechen, so Faßhauer. Sobald er den Platz verlasse, werde es wieder lauter. Für die empfundene Ruhestörung sei die Polizei in Wolfhagen zuständig, aber mit deren personellen Ressourcen sehe es noch bescheidener aus als mit denen vom Ordnungsbehördenbezirk. „Aber eine wirkliche Kontrolle ist nicht zu gewährleisten“, resümiert der Rathauschef, der die Anwohner einlud, am 11. September zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus zu kommen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Ausschussvorsitzender Arne Winkler machte während der Bürgerfragestunde deutlich, dass es bei sozialen Kontaktpunkten – und um einen solchen handelt es sich beim Mehrgenerationenplatz – immer auch um Kompromisse gehe. Aus der Bürgerschaft sei damals der Wunsch an die Politik herangetragen worden, den Platz zu erhalten und wieder mit Leben zu füllen. Für den Bolzplatz existiere ein Bestandsschutz, auf ihm seien Geräte und Wälle erlaubt. Außerhalb des Geländes dürften keine Hindernisse wie Schallschutzwände errichtet werden. Winkler begründete das mit dem Hochwasserschutz.

Und bezogen auf die ganz konkreten Probleme der Anwohner: Die beiden neuen Jugendpfleger müssten im Zuge ihrer aufsuchenden Arbeit häufiger präsent sein auf der Freizeitanlage. Die Schilder mit den Nutzungszeiten müssten besser sichtbar gemacht werden. Aktuell gilt folgende Regelung: „Benutzung bis Einbruch der Dunkelheit, spätestens bis 20 Uhr“ und „Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr“. Geprüft werden könne zudem, ob schallschluckende Schrauben und Scharniere an Körben und Toren etwas bringen. „Wir müssen eine Balance finden zwischen den Jugendlichen und den Anwohnern“, sagte Erster Beigeordneter Martin Rosowski. (Antje Thon)