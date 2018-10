Nabu Habichtswald legt zwischen Dörnberg und Ehlen Biotop an

Der Naturschutzbund Habichtswald hat ein Grundstück zwischen Dörnberg und Ehlen gekauft. Dort soll ein Biotop entstehen.

Von Lebensraum für Vögel, Amphibien und andere Insekten träumen Bernd Enders und Hartmut Gerhold vom Naturschutzbund Habichtswald, der am Reinsgraben zwischen Dörnberg und Ehlen ein 2500 Quadratmeter großes Grundstück erworben hat. Dort wollen sie der Natur auf die Sprünge helfen.

Die Firma Hammerlindl - Reitze aus Burghasungen hat in diesen Tagen zwei Löcher ausgehoben. Die werden nun gespeist mit dem Wasser aus dem Reinsgraben, der wiederum 300 Meter weiter in die Warme mündet.

Der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel und auch der Unteren Wasserbehörde habe die Idee des Nabus gefallen, den Bereich ökologisch aufzuwerten, sagt Bernd Enders. Und so hätten sie die Erlaubnis erhalten, den Bach anzuschneiden.

Doch nicht nur das. Vom RP gab es einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro, der Nabu selbst steuerte ebenfalls 1500 Euro bei. Wichtig bei dem Projekt: Das Wasser aus dem Reinsgraben fließt in die Teiche hinein und auf der gegenüberliegenden Seite wieder zurück in den Graben.

Und so soll in den Teichen und in deren Umfeld in den nächsten Jahren ein kleines Biotop entstehen. Die Lage des Gebietes sei günstig, sagt Hartmut Gerhold. Denn einige Meter entfernt verfügt der Nabu über ein weiteres Stückchen Land. Ebenfalls in der Nähe gibt es eine schilfbestandene Fläche, die ökologische sehr wertvoll sei.

Die Naturfreunde hoffen, dass den verschiedenen Insekten, die sich in den Teichen als Erste ansiedeln, nach und nach weitere Arten folgen und sich heimisch fühlen werden. Interessant dürfte das Feuchtgebiet auch für diverse Libellenarten sein.

Möglicherweise schafften sie den Weg von den Wasserstellen im Schutzgebiet Seilerberg bis in die Wiesen zwischen Reinsgraben und Warme, sagt Enders.

Er hofft auf Grasfrösche, Wasserfrösche, Bergmolche und Teichmolche. Auch Wiesenralle, Wiesenpieper und weitere Vögel könnten in einigen Jahren dort optimale Lebensbedingungen vorfinden. Ob Fische den Weg in die bis zu zwei Meter tiefen Teiche finden werden, wollen die Nabu-Mitglieder dem Zufall überlassen – aktiv wollen sie jedenfalls nichts dazu beitragen.

Im Umfeld der Teiche soll nichts angesät oder gepflanzt werden. „Denn was man sich selbst überlässt, ist auch von Dauer“, sagt Enders. Er geht davon aus, dass sich einheimische Kräuter ausbreiten werden. Ein Landwirt könne die Fläche, die in der Nähe eines Wanderweges und des Eco-Pfades liegt, zweimal im Jahr mähen.