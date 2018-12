Neidhard Heinemann ist jetzt Ehrenbürger von Zierenberg

Ehlen. Im Juni dieses Jahres kam Neidhard Heinemann nach über 1000 Sitzungen das letzte Mal in seiner Funktion als Mitglied der Habichtswalder Gemeindevertretung ins Parlament.

Am vergangenen Freitag bekam er nun für seine langjährigen Dienste gleich zwei Ehrungen. Habichtswalds Bürgermeister Thomas Raue ernannte ihn in der letzten Sitzung dieses Jahres zum Ehrenbürger der Gemeinde und auch zum Ehren-Beigeordneten.

Mit stehendem Beifall gratulierten die Räte Heinemann zu seinen beiden Auszeichnungen. Über 33 Jahre war er in politischen Gremien aktiv gewesen. Hatte sich für seinen Wohnort aktiv eingesetzt. „Ob der Bau eines neuen Kindergartens in Dörnberg, die Errichtung des Zentralklärwerks in Ehlen oder die komplette Sanierung des Schwimmbads“, zählte Bürgermeister Raue in seiner Laudatio auf, „In den Zeiten seines Wirkens konnten sehr viele Projekte umgesetzt werden.“ Doch Heinemanns Hauptaugenmerk lag immer wieder auf sozialen Fragen. Er setzte sich erfolgreich für Förderprogramme für Geringverdiener oder auch die soziale Komponente bei den Kindergartengebühren ein. Doch nicht nur Neidhard Heinemann galt an diesem Abend der Dank.

Heinemanns Ehefrau Lisa überreichte der Bürgermeister einen großen Strauß Blumen: „Denn Sie hat ihren Mann schließlich an über 1000 Abenden für die Politik entbehren müssen.“

Neben dem kurzen Festakt sprachen sich die Mitglieder der Gemeindevertretung noch einstimmig für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gewerbegebiet Ehlen“ aus. „Mit dieser Genehmigung behalten wir vor allem das Gemeinwohl im Blick“, urteilte Martin Rosowski (SPD). „Der Bau des Rewe, Rossmann und des neuen Gewerbegebiets macht Habichtswald besonders attraktiv.“

Straßen digital erfassen

Volle Zustimmung bekam auch der Beschluss, die Straßen der Gemeinde digital erfassen zu lassen, um so deren Beschaffenheit besser im Blick zu haben. „Das klingt schlimmer, als es ist“, so Bürgermeister Raue beruhigend. Mit der Teilnahme an der „Digitalisierung der kommunalen Infrastruktur und Vernetzung der Verwaltungsabläufe“ schaffe man eine Bestandsaufnahme. „Und wir können so abschätzen, welche Straße wann und in welcher Form saniert werden muss.“

17 000 Euro hätte das Projekt eigentlich gekostet. Durch bewilligte Fördermittel bleiben noch 5000 Euro, die die Gemeinde aufbringen muss.