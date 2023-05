Parlament muss Weg für Penny-Markt in Ehlen ebnen

Von: Antje Thon

Soll vom Ortskern an den Rand von Ehlen wechseln: Der Discounter Penny. Das Parlament befasst sich voraussichtlich im Juli mit der Bauleitplanung und entscheidet über die Aufstellung eines B-Planes. © Antje Thon

Über die Zukunft des Penny-Marktes in Ehlen soll in einer der nächsten Gemeindevertretersitzungen entschieden werden. Das kündigte jetzt Habichtswalds Bürgermeister Daniel Faßhauer an.

Habichtswald - Das Parlament soll über die Aufstellung eines Bebauungsplanes und eine Änderung im Flächennutzungsplan für eine Fläche neben beim Nahversorgungszentrum entscheiden, auf dem sich bereits der Drogeriemarkt Rossmann und Rewe angesiedelt haben. Abzustimmen haben die Fraktionen in diesem Zusammenhang auch über die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange. Zudem sollen die Pläne der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Bemühungen Pennys, ein Unternehmen der Rewe-Group, innerhalb Ehlens den Standort zu wechseln und den angemieteten Markt an der Kasseler Straße durch ein eigenes, größeres Gebäude zu ersetzen sind nicht neu. Anfängliche Probleme, die Erreichbarkeit des an der Landesstraße nach Kassel gelegenen Geländes für Fahrzeuge zu ermöglichen, sind nach Angaben von Faßhauer gelöst. Zuletzt habe die Gemeinde darauf gedrungen, mehr Grün einzuplanen. Diese Vorgaben sollen nun sowohl auf dem Parkplatz, als auch an der Rückseite der Fassade umgesetzt werden. „Wir möchten, dass sich der Markt in die Landschaft einfügt“, so der Rathauschef. Das Dach soll ebenfalls entweder begrünt werden oder eine PV-Anlage bekommen.

Der Markt wird eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern haben, knapp 90 Stellplätze für Fahrzeuge und weitere für Räder sollen entstehen. „Ich hätte eine Lösung innerhalb des Ortskerns besser gefunden“, sagt der Bürgermeister. Aber die von Penny genutzte Immobilie dort befindet sich nicht in deren Eigentum, sie wird mit fossilen Brennstoffen beheizt und verfügt über keine E-Ladeinfrastruktur. Für den Discounter habe sich eine Modernisierung nicht wirtschaftlich darstellen lassen. Daher das Bestreben, auf einer geeigneten Fläche in Ehlen einen moderneren, größeren Markt zu errichten. „Das zeigt, dass Penny langfristig in Habichtswald bleiben möchte“, betont Faßhauer.

Der neue Penny werde sich großzügiger aufgebaut sein. Kunden sollen das Gefühl bekommen, eine Markthalle zu betreten. Die Gänge zwischen den Regalen, in denen ein Sortiment aus 3500 Produkten angeboten wird, werden deutlich breiter sein, als am bisherigen Standort. Das gesamte Gebäude sei auch mit Unterstützung einer Wärmerückgewinnungsanlage energieautark konzipiert.

Bürgermeister Faßhauer geht derzeit davon aus, dass um den September herum der B-Plan-Beschluss erfolgen und im Anschluss mit der Errichtung des Marktes begonnen werden könne.

Im Zusammenhang mit dem Neubau von Penny stellt sich auch die Frage nach der Zukunft des dann leerstehenden alten Gebäudes an der Kasseler Straße. Dazu habe die Gemeinde bereits die eine oder andere Idee. Allerdings seien diese noch nicht spruchreif. (Antje Thon)