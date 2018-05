Sieg in Schwalmstadt wäre Gold wert

Dörnbergs Fußball spielen bei einem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf

Dörnbergs Spieler haben einen Sieg beim Mitkonkurrenten und Tabellennachbarn Schwalmstadt im Blick.

Sollte der FSV Dörnberg am drittletzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga die Auswärtshürde heute, 16 Uhr, am Ziegenhainer Fünftenweg beim 1. FC Schwalmstadt so meistern wie in der Vorrunde praktiziert, da gaben die Dörnberger den Schwälmern mit 3:1 das Nachsehen, dann würden im Kickerjargon die drei Punkte doppelt zählen.