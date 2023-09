Letzter Teilabschnitt des Trailparks im Habichtswald ist fertig

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Er testete den Bröffel-Trail: Thorsten Juraschka (Mountainbikeschule MTB) fährt über ein anspruchsvolles Steinfeld. © Schachtschneider, Dieter

Der Naturpark Habichtswald eröffnete einen beliebten Mountainbike-Trailpark, darunter den anspruchsvollen Bröffel-Trail.

Habichtswald – „Ich küsse Eure Augen“, steht auf einem der Zettel, die Jürgen Depenbrock, Geschäftsführer des Naturparks Habichtswald, auf einen Tisch ausgelegt hat. Auf vielen anderen Zetteln steht „cool“, „sehr cool“, „geil“ oder „absoluter Hammer“. Das sind Beispiele für die Resonanz auf den Trailpark, den der Naturpark Habichtswald gemeinsam mit Hessen-Forst und Streckenbauer Patric Dreher Mitte Juni eröffnet hat.

Jetzt wurde der letzte Trail-Abschnitt, der im Juni noch nicht fertig war, vorgestellt. Er trägt den Namen Bröffel-Trail und erinnert damit an den verstorbenen Eduard Bröffel, den früheren Betreiber des Skilifts im Habichtswald. Der Bröffel-Trail sei anspruchsvoller als die anderen Strecken. Besonders der erste Teil der 0,6 Kilometer langen Strecke verfüge über schwierige Downhill-Elemente, sagt Depenbrock. Damit meint er zum Beispiel ein Steinfeld. Insgesamt hat das Projekt, das auch im hessischen Staatswald ein Novum ist, 170 000 Euro gekostet.

Dass der Trailpark seit seiner Eröffnung gut angenommen wird, das sagt auch Sebastian Bobke, Sprecher der DIMB Kassel („Deutsche Initiative Mountainbike). Er schätzt, dass unter der Woche 20 bis 30 Mountainbiker auf den neuen Strecken unterwegs sind. Zumindest wenn das Wetter gut ist. Die Strecken würden von allen Altersklassen genutzt, von Fahrern zwischen sechs und über 70 Jahren. Es kämen nicht nur Biker aus der Region, sondern auch aus Hamburg, Bremen und den Niederlanden. Das sehe man an den Kennzeichen. Viele reisten auch mit einem Wohnmobil an.

Der letzte Abschnitt des Trailparks wurde jetzt vorgestellt: (von links) Andreas Appel, Thomas Weiland, Joschua Morgenroth, Thomas Löbel, Moritz Heyer, Jürgen Depenbrock, Leo Bobke, Mats Bobke, Sebastian Bobke und Annika Ludolph stehen am Start des Bröffel-Trails. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Nutzung ist kostenlos

Durch die sieben Teilstrecken, die es jetzt im Park gibt, sollen auch die Konflikte im Habichtswald reduziert werden. In den vergangenen Jahren hatten Mountainbiker immer wieder illegale Downhill-Strecken angelegt, was zu Ärger geführt hatte. Die illegale Nutzung sei seit Eröffnung des Parks zurückgegangen, sagt Depenbrock. Er habe von Fahrern gehört, die jetzt glücklich seien, dass sie kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn sie durch den Wald fahren. Sie kämen sich dann nicht mehr wie ein Verbrecher auf zwei Rädern vor. Die Nutzung der Strecken kostet nichts. Wer Lust hat, kann allerdings für die Streckenpflege an den Naturpark spenden.

„Wir gucken auch, dass dies so bleibt.“ Denn nur wenn alles gut mit dem Trailpark funktioniere, dann könne man über Zusatzstrecken sprechen, die sich manche Mountainbiker noch wünschen. Viele wären auch froh, wenn der Schlepplift wieder funktionieren würde, um nach der Fahrt ins Tal, ohne größeren Kraftakt wieder an die Startposition zu kommen.

Der neue Liftbetreiber Patric Dreher hatte bei einer Inspektion unter anderem an drei von fünf Liftstützen Rostschäden entdeckt. Ein Gutachten habe mittlerweile ergeben, dass die Teile nicht repariert werden können, sondern komplett ausgetauscht werden müssten, sagt Depenbrock. Man rechne mit Kosten um die 50 000 Euro. Der Eigentümer wolle den Lift aber noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen.

Bis dahin können sich die Mountainbiker auf Bänken ausruhen, nachdem sie ihre Räder wieder an den Start geschafft haben. Bänke und einen Tisch zum Verweilen hat der Naturpark nämlich oben am Ausstieg des Liftes aufgestellt.

Andreas Appel, Inhaber des „Pedalwerks“ in Baunatal, regt zudem an, den öffentlichen Nahverkehr zum Trailpark auszuweiten. Eine Direktlinie zum Park wäre gut. Bislang ist es so, dass die Fahrer mit ihren Bikes an der Haltestelle am Augustinum in den Bus einsteigen. Der Bus fahre erst zum Herkules, bevor er am Trailpark halte. Da sei die Versuchung groß, so Appel, schon am Herkules auszusteigen und auf einer der illegalen Strecken durch den Habichtswald zu fahren. (Ulrike Pflüger-Scherb)