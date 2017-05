Warmetalbrücke zwischen Ehlen und Zierenberg wird abgerissen

Ehlen. Die Warmebrücke auf der Landesstraße zwischen Ehlen und Zierenberg wird erneuert. Am Montag, 15. Mai, werden die Bauarbeiten beginnen, das hat jetzt Horst Sinemus von Hessen-Mobil angekündigt. Für Nutzer der Strecke sind die Arbeiten mit Behinderungen verbunden, da die Passage für ein Halbes Jahr nicht befahrbar ist.

Das etwa aus dem Jahre 1840 stammende Plattenbauwerk aus Sandstein sei zwar in der Vergangenheit saniert worden. Dennoch weise es erhebliche Defizite in seiner Tragfähigkeit auf. Daher mussten Kraftfahrer im bereich der Brücke vom Gas gehen, ein Begegnungsverkehr war zuletzt gar nicht mehr möglich. „Die Brücke entspricht nicht mehr den heutigen verkehrlichen Anforderungen“, sagt Sinemus.

Das historische Bauwerk soll nun abgebrochen werden. An seiner Stelle wird eine moderne Stahlbetonrahmenbrücke errichtet, die sechseinhalb Meter lang sein wird. Die Breite zwischen beiden Brückengeländern beträgt zehn Meter. Während der Bauzeit, so Sinemus, werde der Bach über ein Rohr durch das Baufeld geführt.

Kulturdenkmal

Die beim Abbruch anfallenden Bruchsteine der etwa 180 Jahre alten und denkmalgeschützten Brücke werden gesichert, in Wülmersen zwischengelagert und können anschließend bei der Sanierung historischer Bauwerke eine erneute Verwendung finden. Bezirksdenkmalpfleger Dr. Tobias Michael Wolf hatte das Bauwerk auf Grund seines Alters und seiner Einzigartigkeit als Kulturdenkmal eingestuft. Ein Erhalt der Brücke an dieser Stelle war unter Berücksichtigung der Erfordernisse an die verkehrliche Infrastruktur aber nicht möglich.

Hessen-Mobil-Sprecher Sinemus schätzt, dass sich die Arbeiten etwa ein halbes Jahr hinziehen werden. Mit einem Abschluss des Projekts rechnet er am 24. November. Während der Bauphase wird die Landesstraße ab Bodenhäuser Kreuz für den Verkehr nach Ehlen gesperrt.

Die Umleitung ist ausgeschildert und führt ab Ehlen über die B 251 nach Dörnberg und von dort über die Landesstraße nach Zierenberg und umgekehrt. Der Verkehr vom Bodenhäuser Kreuz in Richtung Ehlen wird über Dörnberg und von dort über die B 251 nach Ehlen geführt.

Das Land Hessen investiert etwa 335 000 Euro in den Abriss der alten und den Aufbau einer neuen Brücke