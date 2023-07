Wasserbeschaffungsverband Dörnberg erneuert Leitungsnetz

Von: Antje Thon

Wassermeister Thorsten Hänes kontrolliert für den Wasserbeschaffungsverband Dörnberg das Pumpwerk Breitenbach. Von dort verteilt sich das Trinkwasser in das Leitungsnetz, das die Kommunen Habichtswald und Ahnatal versorgt. © Antje Thon

Der Wasserbeschaffungsverband Dörnberg, dem die Kommunen Habichtswald und Ahnatal angehören, erneuert sein Wasserleitungsnetz.

Habichtswald – Täglich sind es 1,5 Millionen Liter Wasser, die von der Pumpstation Breitenbach durch die Leitungen des Wasserbeschaffungsverbandes Dörnberg und die Ortsnetze der Kommunen Habichtswald und Ahnatal fließen. Doch mit der Zeit gehen Teile der kostbaren Fracht verloren. Leitungen korrodieren, werden porös und müssen ersetzt werden. Genau das geschieht derzeit bei Ehlen, sagt Wassermeister Thorsten Hänes.

Dort, wo die Autobahnbrücke die Landesstraße zwischen Ehlen und Breitenbach überspannt, haben im Frühjahr die Arbeiten begonnen. Die neuen Kunststoffleitungen werden im Bohrspülverfahren, also grabenlos verlegt. In diesem Zusammenhang sei es auch erforderlich gewesen, die Straße für einige Wochen für den Verkehr zu sperren, sagt Hänes. Etwa Anfang September werde es erneut zu einer halbseitigen Sperrung kommen, die dann aber über eine Ampelanlage geregelt werde.

Inzwischen ist das Projekt an einem Punkt angekommen, an dem die Arbeiten die Landesstraße verlassen haben. In den folgenden fünf Wochen wird die Infrastruktur unterhalb des Seilerberges in den Boden eingebaut. Auf Höhe der Konrad-Adenauer-Straße wird der etwa zwei Kilometer lange Bauabschnitt schließlich enden, an den sich irgendwann ein weiterer in Richtung Dörnberg anschließen wird.

„Demnächst erfolgt der Umschluss“, sagt Hänes. Die neuen Rohre werden an das bestehende Netz angeschlossen, die alten Leitungen aus Gusseisen werden abgenabelt. Der Wassermeister schätzt, dass etwa 90 Prozent des gut 30 Kilometer langen Netzes des Wasserbeschaffungsverbandes aus Gusseisen bestehen. Irgendwann ermüde das Material, beginne auch durch Kontakt mit dem sauren Tonboden zu rosten. Auf die Qualität des Wassers habe das keine Auswirkungen. Problematischer seien da eher die Wasserverluste. Allerdings lägen die mit vier bis fünf Prozent noch in einem akzeptablen Rahmen. In der Branche seien Verluste von sieben bis acht Prozent der Durchschnitt. Bei der Reihenfolge der Sanierungen orientiere sich der Verband am Ausmaß der Schäden und handele dort zuerst, wo die Probleme am drängendsten seien.

Bereits vor einigen Jahren war der Abschnitt zwischen dem Pumpwerk und der Autobahnbrücke erneuert worden. Damals hatte sich der Verband, der für die Kommunen Ahnatal und Habichtswald das Trinkwasser zur Verfügung stellt, für Beton-Guss-Beton-Rohre entschieden, um die alten Wasserleitungen aus dem Jahr 1971 zu ersetzen.

Der Wasserbeschaffungsverband Dörnberg verfügt über zwei Pumpwerke. Neben dem bei Breitenbach gibt es noch ein weiteres in Dörnberg. Von der Pumpstation Breitenbach wird das Wasser aus einer Tiefe von 150 bis 200 Metern zu Hochbehältern in Dörnberg, Ehlen und Heckershausen befördert. Die Pumpen in Dörnberg wiederum bugsieren das Wasser zu drei weiteren Hochbehältern, zwei davon in Dörnberg, einer in Weimar. Sobald das Wasser einen der Hochbehälter im freien Fall verlässt, fließt es in das Netz der Kommunen, das deutlich länger ist als das des Verbandes. (Antje Thon)