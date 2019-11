Hörgerät oder multifunktionales Headset? Innovative Hörsysteme als perfekte Begleiter

Dazu gehören auch die neuen Hörsysteme unter der Marke von Telefunken.

Die neuen intelligenten Hörsysteme unter der Marke Telefunken erleichtern die Entscheidung für eine Hörhilfe – auch für jüngere Menschen. Denn sie haben den Schritt vom medizinischen Hilfsmittel zum Hightech-Accessoire vollzogen. Features wie Musikstreaming mittels Bluetooth-Technologie, Sprache-zu-Text-Funktion, Sprachübersetzung, Fitness-Tracking etc. lassen die Übergänge fließend werden. Smarter, ästhetischer, nutzerfreundlicher – die Hörsysteme unter der Marke Telefunken haben allen Vorurteilen gegenüber Hörhilfen entscheidende Innovationen entgegenzusetzen.

Ob beim Musik hören, beim Restaurantbesuch, beim Treffen mit Freunden oder auf Reisen, die neuen Hörsysteme unter der Marke Telefunken ermöglichen wirklich in jeder Lebenssituation ein perfektes Sprach- und Hörerlebnis. Angenehm in lautem Umfeld, ruhig in leisen Hörsituationen. Gespräche werden zum Vergnügen, Musik hören wird zum Genuss. Diese innovativen Hörsysteme sind aber noch weitaus mehr als nur exzellente Hörbegleiter. Sie gehören zu den weltweit ersten Hörsystemen, die mit einer Reihe von auf integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz basierenden Eigenschaften körperliche Aktivitäten und mentale Fitness messen. So, wie es praktisch für jede Lebenssituation eine Smartphone-App gibt, sind auch diese Hörgeräte der nächsten Generation echte Alleskönner.

+ Perfekte Begleiter: Die innovativen Hörsysteme kann über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden und verfügt sogar integrierte Übersetzungsfunktion für bis zu 27 Sprachen. © Foto: Hoerex

Telefonieren? Mit einem Hörgerät oftmals problematisch. Mit den innovativen Hörsystemen unter der Marke Telefunken ist ein Telefonat fast wie ein normales Gespräch. Das mittels Bluetooth-Technologie mit dem Smartphone verbundene Hörgerät agiert als Hörer, während man in das Mikrofon des Smartphones spricht. Auch Audiosignale von TV, Musik und anderen Medien können mühelos übertragen werden. Die Sprache-zu-Text-Funktion wandelt Gesprochenes direkt in einen lesbaren Text um. Individuelle Feinanpassungen an unterschiedliche Hörsituationen können selbst und in Echtzeit vorgenommen werden. Maximale Kommunikationsunterstützung – was man hierzulande schon zu schätzen weiß, gewinnt bei Auslandsreisen noch weiter an Bedeutung. In einer fremden Stadt nach dem Weg fragen? Und auch noch die Antwort mühelos verstehen? Gespräche führen, Menschen kennenlernen, mit Mitreisenden kommunizieren – die integrierte Übersetzungsfunktion für bis zu 27 Sprachen macht die Kommunikation wesentlich einfacher, wenn nicht sogar überhaupt erst möglich.