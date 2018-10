Weniger Pfarrer? Das droht den Kirchenkreisen Hofgeismar und Wolfhagen

Wolfhager Land/Hofgeismar. Auf eine weitere Reduzierung der Pfarrstellen in den nächsten Jahren stellen sich die Evangelischen Kirchenkreise Wolfhagen und Hofgeismar bereits ein.

In beiden Kirchenkreisen zusammen gibt es derzeit 35,75 Stellen. Bis zum Jahr 2026 wird sich ihre Zahl weiter verringern, um bis zu 4,75 Stellen. Die Kreissynode Wolfhagen hat nun die Kriterien beschlossen, nach denen der Pfarrstellenplan 2020 bis 2026 aufgestellt werden soll. Der Plan soll für den ab 2020 neuen Kirchenkreis Hofgeismar-Wolfhagen gelten.

Bei allen Veränderungen, die auf die Kirchengemeinden zukommen werden, betonte der Vorsitzende der Kreissynode Wolfhagen, Günther Dreisbach, dass es auch künftig keine Gemeinde ohne Pfarrer geben werde. „Die Pfarrer werden bleiben, aber die Stellen können sich verändern“, brachte es der Vorsitzende des Kirchenkreises Wolfhagen, Dekan Dr. Gernot Gerlach, auf den Punkt.

Beide wissen, dass der Abbau der Pfarrstellen ein emotionales und konfliktbeladenes Thema ist, das Ängste schürt. Umso mehr wünschen sie sich für die nun anstehende inhaltliche Ausgestaltung des Pfarrstellenplanes eine offene und rege Debatte.

Das Kriterium der Stabilität war den Synodalen für den neuen Pfarrstellenplan am wichtigsten. Demnach soll der Zuständigkeitsbereich für die Pfarrer so gestaltet sein, dass eine ausreichend große Zahl an Gemeindegliedern vorhanden ist. Zudem soll es möglichst viele ganze Stellen geben, möglichst wenig Pfarrstellen mit mehr als vier Orten und bei Neuzuschnitten von Pfarrstellen soll die kommunale Zusammengehörigkeit berücksichtigt werden.

Die Reduzierung der Pfarrstellen geht zurück auf einen Bescheid des Landeskirchenamtes vom Mai dieses Jahres. Eine Rolle spielt dabei auch der stetige Rückgang unter den Kirchenmitgliedern.

Die Synode des Kirchenkreises Wolfhagens hat den Kriterienkatalog für den Pfarrstellenplan jetzt beschlossen. Der Kirchenkreis Hofgeismar wird darüber am 20. Oktober während seiner Herbstsynode abstimmen. Zuvor hatte eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 14 Mitgliedern beider Kirchenkreise, die Kriterien für den Pfarrstellenplan 2020 bis 2026 ausgearbeitet. Die Entscheidung beider Kreissynoden über den Kriterienkatalog ist Voraussetzung, um letztlich im Februar 2019 den Pfarrstellenplan beschließen zu können, der ab 1. Januar 2020 gültig sein wird. Bis dahin wird in beiden Kirchenkreisen über die inhaltliche und ganz konkrete Umsetzung des Stellenplanes diskutiert. Damit der Stellenplan wirksam werden kann, muss die Landessynode im Mai 2019 die Fusion beider Kirchenkreise beschließen.