Karaoke mit dem größten Chor Nordhessens in Wolfhagen

Weil Singen Spaß macht

Haben Spaß am Gesang unterm Trompetenbaum: Carmen Hold und Uwe Thielemann vom Sängerkreis Wolfhagen kündigen ein Karaoke-Konzert in der Kulturhalle Wolfhagen mit dem größten Chor Nordhessens an.

Mit einem großen Karaoke-Konzert in der Kulturhalle in Wolfhagen wollen die Chöre des Sängerkreises Wolfhagen am 29. September zeigen, dass Singen Spaß macht.