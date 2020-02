Karrieretag am 29. Februar von 9 bis 13 Uhr bei Egin-Heinisch in Naumburg

Der Spezialist für die Reparatur und Wartung von Maschinen und Motorspindeln sucht Auszubildende für das nächste Ausbildungsjahr. Interessierte können sich beim Karrieretag in Naumburg informieren und bewerben.

Qualifizierte Mitarbeiter sind eine wertvolle Ressource. Sie sichern gute Produkte und Dienstleistungen, wirtschaftliches Wachstum und nachhaltigen Erfolg. Deshalb bildet die Firma Egin-Heinisch in Naumburg selbst aus. Für das im Sommer startende Ausbildungsjahr werden wieder Azubis gesucht: Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker, Industriekaufleute und Fachkräfte für Lagerlogistik.

Um mit Interessierten zu sprechen, lädt der Spezialist rund um die Instandhaltung von Maschinen und Motorspindeln am Samstag, 29. Februar, zu einem Karrieretag in die Hallen des Spindeldoctors ein. Der Spindeldoctor ist ein innovatives Dienstleistungszentrum, in dem hochspezialisierte Fachkräfte Spindeln für Kunden aus der Maschinenbaubranche reparieren, warten und optimieren.

+ Team Egin-Heinisch © mehle - hundertmark fotografie gbr

Der Karrieretag unter dem Motto „Ticket in Deine Zukunft“ bietet jungen Menschen die Möglichkeit, die spannende Arbeit des Spindeldoctors kennenzulernen, die Welt der Spindeln zu erleben, sich zu informieren und bewerben. Von 9 bis 13 Uhr stehen ihnen die Unternehmensleitung, Mitarbeiter und Auszubildende bereitwillig Rede und Antwort.

Verstärkung für derzeit zwölf Azubis gesucht

„Auch unsere Maschinen werden in Aktion zu sehen sein. Denn vielen werden Themen wie Spindeln und Maschinenbau nicht so geläufig sein“, sagt Geschäftsführerin Berna Egin-Heinisch. Unter den rund 100 Mitarbeitern in Naumburg sind aktuell zwölf Auszubildende. Dem Nachwuchs mit einer guten Ausbildung ein Ticket in die Zukunft auszustellen, ist ihr ein Anliegen. „Es erfüllt mich mit Stolz und bedeutet Verantwortung, dass junge Menschen bei uns ins Berufsleben starten und ihr Handwerk lernen“, sagt Berna Egin-Heinisch, die die Firma an der Henschelstraße 8 in 2002 mit Wolfgang Henisch gegründet hat. „Wir wollen Azubis aus diesem Grund eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeit anbieten, an der sie wachsen können.“

+ Berna Egin-Heinisch © mehle - hundertmark fotografie gbr

Und das in einer Branche, die auch auf Wachstumskurs ist und damit viele Perspektiven bietet. Das spürt auch das Naumburger Unternehmen: Die Auftragslage ist sehr gut. „Um weiter wachsen zu können, brauchen wir qualifizierte Mitarbeiter, die bei uns gezielt ausgebildet werden“, sagt Wolfgang Heinisch. Der Karrieretag ist im Übrigen nicht nur für jene gedacht, die einen Ausbildungsplatz suchen, sondern auch für gelernte Fachkräfte wie Servicetechniker, Elektroniker oder Mechatroniker, die neue Herausforderungen suchen. Was künftige Mitarbeiter mitbringen sollten: „Teamfähigkeit, Hingabe, Motivation, Freude am Lernen.“

Internet:

www.egin-heinisch.com

www.spindeldoctor.com

Hier finden Sie die Firma: