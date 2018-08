Kindheitstraum muss weichen

Wenn es nach Saira geht, sollte der Oldtimer-Traktor Güldner ADN aus dem Jahr 1957 keinen neuen Besitzer bekommen. Doch ihre Eltern sehen das ein wenig anders: Der Platz in der Garage wird zu eng.

„Mit dem Traktor habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt“, erklärt Andreas Mander und fügt lachend hinzu, dass der Güldner ein wunderbares Kinderbespaßungsteil ist. Demzufolge ist seine 10-jährige Tochter auch nicht glücklich über den Verkauf. Schließlich ist der Güldner seit fünf Jahren in der Familie und ihr wohl vertraut. Allerdings hat sich ihr Papa gerade einen zweiten Traum erfüllt und einen Fendt gekauft, der nun auf seine Restaurierung wartet. Und für zwei Traktoren ist in der Garage des Einfamilienhauses in Burghasungen beim besten Willen kein Platz – wenn man auch noch ein Auto unterbringen muss.

Andreas Mander ist erst der zweite Besitzer des 16 PS starken Treckers. Nach dem Kauf hat er den Oldtimer zusammen mit einem Landmaschinenmechaniker durchrestauriert. Dabei wurden nicht nur die Reifen und die Elektronik erneuert, auch die Sitze wurden in einem Spezialbetrieb aufgepolstert. Außerdem hat der Güldner eine komplette Lichtanlage bekommen, die ab Werk noch gar nicht vorgesehen war. „Man hätte sich mit dem TÜV darüber streiten können, ob der Traktor auch ohne Licht zugelassen werden kann, weil das schließlich der Originalzustand ist, aber das wollte ich nicht“, sagt der 40-Jährige. „Ich habe lieber Scheinwerfer und Blinker gesucht, die gut zum Stil des Fahrzeugs passen.“

Wassergekühlte Hydraulik

Genutzt wurde der Oldtimer von Andreas Mander überwiegend zum Holzerwerb. Denn dank der fortschrittlichen, wassergekühlten Heck-Hydraulik kann man mit ihm einen Holzspalter und eine Säge betreiben. Ein Mähbalken ist nicht vorhanden, könnte aber nachgerüstet werden. Gelegentlich wurde der Güldner ADN auch auf dem kleinen Ackerstück betrieben, das Familie Mander bewirtschaftet.

„Man kann problemlos einen Anhänger damit ziehen. Auf Wunsch sogar einen Wohnwagen, denn eine entsprechende Anhängerkupplung ist vorhanden.“

Im Moment ist das Fahrzeug nicht zugelassen, was aber sofort möglich wäre. Der TÜV ist neu und selbstverständlich sind alle Fahrzeugpapiere vorhanden. Sogar das Original-Handbuch ist noch mit dabei. „Das war praktisch, als man Ersatzteile bestellen musste“, erläutert der Finanzdienstleister.

Als er sich den Oldtimer-Traktor zulegte, hat er nicht damit gerechnet, dass man so viel Arbeit und auch Geld in das historische Gefährt stecken muss. „Ich dachte, es bleibt bei den neuen Reifen“, lacht Mander und gibt gleichzeitig zu, dass es selbstverständlich Spaß gemacht habe, den Trecker zu restaurieren. Deshalb freut er sich jetzt schon auf die Arbeit am Fendt. Denn dieser benötigt auch noch einiges an Aufmerksamkeit.

Von Gitta Hoffmann