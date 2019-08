Kneipenfestival in Wolfhagen bei lauer Sommernacht

Hunderte Besucher

+ © Sascha Hoffmann Ein Eintrittsbändchen, sechs Bands: Das ließen sich auch Manfred Heinemann (von links), Rita Leukert, Frank und Anja Biermann, Conny Lucht, Ursula Neubauer und Karin Zipperer-Heinemann nicht entgehen. Sie freuten sich auf einen tollen Abend mit vielen verschiedenen Musikrichtungen. © Sascha Hoffmann

Auch die zwölfte Auflage des Wolfhager Kneipenfestivals lockte am Samstagabend wieder hunderte Besucher in die Altstadt. Sechs Bands waren in der Knackenburg, Fuchsens Café & Co, Restaurant Kreta, Cinema Kino, am Chattenturm und in Mey’s Imbiss zu erleben und sorgten für den perfekten Sound.