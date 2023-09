Begeisterung beim viertägigen Kirmesumzug in Altenstädt

Der optische Höhepunkt der viertägigen Altenstädter Kirmes war der farbenprächtige Festumzug. Hunderte von Besuchern säumten am Sonntagnachmittag die Straßen im Naumburger Stadtteil Altenstädt.

Altenstädt – Um sich vom optischen Höhepunkt der viertägigen Dorfkirmes, dem kunterbunten Festumzug begeistern zu lassen. Wobei es da nicht nur bei den kleinen Zaungästen leuchtende Augen gab, sondern nicht minder bei den Erwachsenen. Denn das Umzugsmotto lautete Kindheitshelden. Angefangen von Bob, dem Baumeister, über die „Höhlenfamilie“ Feuerstein, Micky Maus, Baywatch, Asterix und Obelix und Benjamin Blümchen, bis hin zu Pippi Langstrumpf, Benjamin und weiteren Comic-, Film- und Fernsehstars.

Für die über ein Dutzend kostümierte Motivgruppen der örtlichen Vereine gab es immer wieder Beifall auf offener Szene, wobei die Altenstädter zugmäßig von den Wolfhager Bienen sowie der Naumburger Landjugend unterstützt wurden. Fehlen durfte natürlich nicht das Wappentier, der Kirmesbär.

Die beiden Vorsitzenden der insgesamt 31 Altenstädter Kirmesmädchen und -burschen, Maximilian Döring und Maximilian Reich, waren nicht nur mit der Präsentation des fantasievollen Festumzuges rundum zufrieden, sondern mit der gesamten Kirmes. Kamen doch an den vier Tagen fast 2500 Feierwütige in das große Festzelt. Das am Donnerstagabend mit einer After-Work-Party begann. Am Freitag sorgte die Showband Enjoy mit Rock und Pop für heiße Rhythmen. Auch am Samstagabend war Tanzparty angesagt. Ganz andere Töne dann am Sonntagvormittag beim Zeltgottesdienst mit Einführung des neuen evangelischen Gemeindepfarrers Oliver Jusek sowie dem anschließenden großen Dorfmittagessen. Nach dem Festumzug stand eine Kaffee- und Kuchentafel sowie die Kinderkirmes mit vielen Spielstationen auf dem Programm. Zudem konnte, wer mit Fortuna im Bund war, bei einer Tombola einen der attraktiven Sachpreise gewinnen. Mit Musik und Tanz klang dann am Abend die Kirmes aus. (Reinhard Michl)