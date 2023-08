Pflegeheime im Kreis Kassel: Geringe Auslastung sorgt für Not

Von: Paul Bröker

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen ist hoch. Decken können sie die Pflegeheime kaum, es fehlt am dringend nötigen Personal. Ist ein Heim aber nicht ausgelastet, wackelt auch die Finanzierung.

Kreis Kassel – Seniorenheime, die in Schieflage geraten, sind keine Seltenheit mehr. Im Januar meldete der Betreiber des Heims am Kasseler Lindenberg, die Bremer Convivo-Gruppe, Insolvenz an. Selbst Schließungen wie in Zierenberg, wo Ende August das Seniorenheim Viadukt dichtmacht, sind keine Einzelfälle mehr.

Seit Anfang 2021 haben 25 Pflegeheime in Hessen den Betrieb eingestellt, wie aus der Antwort von Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Landtagsmitglieds Rainer Rahn hervorgeht.

Kreis Kassel: Geringe Auslastung in Pflegeheimen sorgt für Not

Viel Arbeit und wenige Mitarbeiter: Pflegefachkraft Marc Scheele versorgt im Theodor-Weiss-Haus der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen in Hofgeismar das Ehepaar Hans-Adolf und Liselotte Rödde. © Bröker, Paul

„Die Hauptursache dafür ist die geringe Auslastung der Heime“, erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der Awo Nordhessen, die 30 stationäre Heime in Nordhessen betreibt.

In der Coronazeit hätten viele Beschäftigte den Pflegesektor verlassen. Mit unzureichendem Personal ließen sich wiederum die Heime nicht genug belegen. Das Problem: „Grundlage für die Berechnung der Pflegesätze ist eine Auslastungsquote von 98 Prozent“, sagt Schmidt.

Wir haben vor allem an der Personalfront zu kämpfen.

Diese Quote könne kaum eine Einrichtung erreichen. Seine Forderung: Die Auslastungsquote zur Berechnung der Pflegesätze sollte auf 90 Prozent gesenkt werden.

Personalmangel in Pflegeheimen im Keis Kassel – Finanzierung wackelt

Michael Schmidt, Geschäftsführer Awo Nordhessen © Awo Nordhessen

„Wir haben vor allem an der Personalfront zu kämpfen“, bestätigt Christiane Gahr, Sprecherin der Evangelischen Altenhilfe Gesundbrunnen in Hofgeismar. Da Personal fehle, müssten teure Leiharbeiter eingesetzt werden. Nicht versorgte Betten würden nicht mehr belegt.

So habe die Belegung beim Gesundbrunnen im ersten Quartal unter 95 Prozent betragen, was auch an der Jahreszeit liege. Zuletzt habe man wieder über 95 Prozent erreicht. Früher seien 98 Prozent üblich gewesen.

Das 2022 eingeführte Tariftreuegesetz sei für gemeinnützige Träger, die vorher bereits nach Tarif bezahlten, vorteilhaft, sagt Gesundbrunnen-Leiter Klaus Vering.

Viele Jahre lang seien sie auf ihren Kosten liegen geblieben, da sie nach Tarif bezahlten, die Pflegekassen aber nur den durchschnittlichen Preis für Pflegeleistungen bezahlten. Heime könnten nun nicht mehr bei ihren Mitarbeitern sparen, was ihre Kalkulation unter Druck setze. (Paul Bröker)

Tariftreuegesetz gilt seit 2022 Seit dem 1. September 2022 gilt das Tariftreuegesetz. Eine Pflegeeinrichtung muss seitdem entweder selbst tarifgebunden sein oder ihre Pflege- und Betreuungskräfte mindestens in Höhe von in der Region anwendbaren Pflege-Tarifverträgen entlohnen. Im Gegenzug sind die Pflegekassen verpflichtet, die Lohnsteigerungen bei den Verhandlungen der Vergütung der Pflegeleistungen zu berücksichtigen und damit die Refinanzierung zu gewährleisten. (brk)