Förderverein zur Erhaltung der Weidelsburg ist eine aktive Gemeinschaft

Vereine spielen eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig kämpfen einige ums Überleben. In einer Serie stellen wir Vereine vor, denen der Spagat zwischen Tradition und Erneuerung gelingt.

Ippinghausen – Ein Aufschrei ganz am Anfang. Genau genommen ist es einem Aufschrei in der Bevölkerung zu verdanken, dass es heute den Förderverein zur Erhaltung der Weidelsburg gibt. Der schallte nämlich laut Heinrich Bachmann, dem Vereinsvorsitzenden, durchs Wolfhager Land, als die Weidelsburg wegen erheblicher Schäden komplett gesperrt werden musste. Bis zur Vereinsgründung brauchte es dann aber noch einige Jahre Zeit. Heute steht der Verein auf einem stabilen Fundament und ist auch personell gut aufgestellt, daran lässt Bachmann keinen Zweifel.

Der Burg, dem Wahrzeichen des Wolfhager Landes, geht es heute deutlich besser, als Ende der 70er-Jahre, das ist auch ein Verdienst des Fördervereins. Als die Hessische Staatsbauverwaltung bei einer Baubegehung 1979 feststellte, dass die eisernen Unterzüge der beliebten Aussichtsplattform des Ostturms nahezu durchgerostet und sowohl der Treppenaufgang als auch die Plattform akut einsturzgefährdet waren und in der Folge der Zugang zur Burg verboten wurde, bildete sich unter Federführung des Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatvereins (HWGHV) Wolfhagen eine Allianz, die sich „Aktionsgemeinschaft Rettet die Weidelsburg“ nannte.

Neben dem HWGHV Wolfhagen, dem Gesamtverein und dem Weidelsburgverein Naumburg im HWGHV gehörten der Arbeitskreis Heimatgeschichte Naumburg dazu, der Fremdenverkehrsverband Weser-Diemel-Fulda, die Magistrate der Städte Naumburg und Wolfhagen, der Kreisheimatmuseumsverein Wolfhagen, die Verkehrsvereine Ippinghausen, Naumburg und Wolfhagen sowie der Zweckverband Naturpark Habichtswald.

Die Aktionsgemeinschaft war der Vorläufer des heutigen Fördervereins, was auch in der Formulierung des Ziels der Aktionsgemeinschaft deutlich wird: Es gehe darum, „die Weidelsburg vor dem Verfall zu retten und zu erreichen, dass durch weitreichende Sanierungsmaßnahmen die Weidelsburg für den öffentlichen Besucherverkehr erhalten, zugänglich und erlebbar bleibt.“

Das ist in den folgenden Jahren auch eindrucksvoll gelungen. Bis 1987 wurden von der Hessischen Staatsforstverwaltung – heute heißt sie Hessen Forst – 900 000 Mark in die Burg investiert, weitere 100 000 Mark kamen von der Aktionsgemeinschaft.

Dafür wurden 1980 unter anderem eine neue Stahltreppe und eine neue stählerne Plattform in den Ostturm eingebaut. Es folgten umfangreiche Sicherungsmaßnahmen am Gemäuer. Am 10. Juni 1982 wurde die mehr als drei Jahre gesperrte Burg im Rahmen eines großen Festes wieder für Besucher freigegeben.

Viele Mitglieder bringe sich aktiv ein

25 Jahre später stellte man erneut gravierende Schäden am Mauerwerk fest, da nannten sich die Unterstützerallianz bereits „Aktionsgemeinschaft zur Erhaltung der Weidelsburg“, die dann 2011 zum „Förderverein zur Erhaltung der Weidelsbug e. V.“ wurde. Die 23 Gründungsmitglieder wählten Heinrich Bachmann zum Vorsitzenden, die beiden Bürgermeister Stefan Hable (Naumburg) und Reinhard Schaake (Wolfhagen) zu seinen Stellvertretern, Heinrich Deuermeier zum Schatzmeister, Bernd Klinkhardt zum Schriftführer und Dr. Volker Knöppel zum Vertreter der Geschichtsvereine.

Inzwischen, sagt Heinrich Bachmann, habe der Verein 113 Mitglieder, überwiegend aus Ippinghausen, Naumburg und Wolfhagen, von denen gut ein Drittel sich auch aktiv einbringe. „Das ist viel“ im Vergleich zu anderen Vereinen, bringt es der Vorsitzende nicht ohne Stolz auf den Punkt. Das habe auch mit der inzwischen eingeleiteten Verjüngung des Leitungsgremiums zu tun.

Yvonne Rosinski ist seit der Vorstandswahl im vergangenen Jahr Schriftführerin, Matthias Thielemann Schatzmeister und Burkhard Finke neben Stefan Hable Stellvertreter des Vorsitzenden. „Die Neuen sind bombig eingeschlagen“, und haben auch den Altersdurchschnitt im Vorstand merklich gedrückt.

Der neue Schatzmeister habe 2019 das Burgteam im Verein gegründet. „Da sind auf einen Schwung an die 20 Leute eingetreten, und die wollen alle mitarbeiten“, schwärmt der Vorsitzende. Pflegearbeiten im ehemaligen Steinbruch Katzenloch stehen bei der Truppe zweimal im Jahr auf de Programm, Bänke wurden gebaut. Überwiegend Ippinghäuser im Alter ab Mitte 20 gehören dazu. Für den Betrieb des Info-Zentrums und des Kiosks stellt das neue Bauden-Team das Personal, das auch auf Initiative Thielemanns gegründet wurde.

„Grundlage geschaffen für die nächste Generation der Burgführer.“

Burkhard Finke hat als Projektleiter mit einem externen Unternehmen die Internetplattform des Fördervereins erneuert und aktualisiert, Yvonne Rosinski den Weidelsburgflyer druckreif überarbeitet. Mit den drei Neuen, ist Heinrich Bachmann überzeugt, „haben wir auch eine gute Perspektive für die Nachfolge des Vorsitzenden“. Alle drei Jahre sind Vorstandswahlen. „Ich bin bis 2025 gewählt. Dann bin ich 78, und dann ist für mich Schluss“, blickt der Wolfhager Richtung Zukunft. Er werde dann aber weiter im Verein helfen, beispielsweise Burgführungen machen.

Da gibt es derzeit neben ihm nur zwei, die Gruppen Nordhessens größte Burgruine zeigen: Volker Knöppel und Bernd Klinkhardt. Bachmann hofft, dass sich aus dem Kreis der Vereinsmitglieder noch ein paar für die Aufgabe begeistern werden. Den Helfern im Verein habe man in diesem Jahr das Buch „Der Weidelsberg und seine Burg“ von Volker Knöppel spendiert. „Da können sie sich mal einlesen und informieren“, sagt der Vorsitzende. „Damit wird die Grundlage geschaffen für die nächste Generation der Burgführer.“

Die werden auch gebraucht, schließlich habe man mit viel Aufwand seitens des Vereins die Weidelsburg zum außerschulischen Lernort qualifiziert. Die einzelnen Schritte dazu wurden und werden im Vorfeld mit dem Burgherrn, vertreten durch das Forstamt Wolfhagen, abgestimmt. Mit Hessen Forst pflege man von Anfang an eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Etwa zwei Dutzend Projekte habe man zusammen umgesetzt, beispielsweise die Neidkopf-Rekonstruktion an der Außenmauer des Westturms und den Fallgitternachbau am Ostturm. Seit 2008 summierten sich die Kosten hierfür auf 250 000 Euro, die der Verein aus Spenden, Fördergeld, Eigenmitteln und Eigenleistungen finanziert habe. Zu den vereinseigenen Einnahmequellen gehört der Verkauf des Weidelsburg-Kalenders. Der bringe im Schnitt 2000 Euro je Jahrgang in die Kasse. Der Kalender 2024 ist bereits im Verkauf.

Im gleichen Zeitraum, also auch seit 2008, habe Hessen Forst rund 1,5 Millionen Euro in die Sanierung und den Erhalt der Burg investiert. Dritter im Bunde der Kooperationspartner ist der Zweckverband Naturpark Habichtswald, der beim Ausbau zum außerschulischen Lernort geholfen hat und sich auf der Basis eines gemeinsamen Pflegeplanes um das Freischneiden der drei Rundwanderwege um die Burg, der Flächen im Innenbereich der Burganlage und die Müllbeseitigung kümmert.

Gemeinsam, sagt Heinrich Bachmann, werde man sich auch künftig für die Erhaltung der Weidelsburg einsetzen, damit es nicht noch einmal, wie Ende der 70er-Jahre, zu einer längeren schadensbedingten Sperrung der Burganlage kommt. (Norbert Müller)

