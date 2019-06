„Das ganze Festival ist ein Highlight“

Wolfhagen. Als wir uns mit Manuela Matthaei vom Kulturzelt-Team zum Interview treffen, sitzt sie in den Teichwiesen und genießt die Ruhe vor dem Sturm. Noch eine Woche, dann startet hier das beliebte Festival zum 25. Mal.

Warum es so besonders ist, worauf sich Besucher im Jubiläumsjahr freuen dürfen und was bis zum Auftakt noch alles zu tun ist, das hat Matthaei im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Sascha Hoffmann verraten.

Dass die Wolfhager Jahr für Jahr ein perfekt organisiertes Kulturzelt-Festival erleben können, dafür sorgt seit 25 Jahren ein engagiertes Team aus Ehrenamtlichen. Was denken Sie ist der Grund, warum die immer wieder all den Stress auf sich zu nehmen?

Manuela Matthaei: Ganz einfach, weil es Spaß macht. Ja, es ist viel Arbeit, aber die gemeinsame Zeit im Team bringt jedem einzelnen jede Menge Freude. Zu wissen, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, etwas für Wolfhagen und Umgebung zu tun, ist unser Motor. Nicht umsonst sind viele schon seit Anfang an dabei, mittlerweile sind es an die 30 Freiwillige plus weitere 30 städtische Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit für das Kulturzelt arbeiten – anders wäre das Festival in dieser Größenordnung auch gar nicht zu stemmen.

Was zählt alles zu den Aufgaben der Helfer?

Matthaei: Das ist viel, von der Abendkasse über Künstlerbetreuung und Catering bis hin zu Einlass, Dekoration, VIP-Zelt-Betreuung und Sicherheitsdienst. Eigentlich ist der Imbiss im Biergarten das einzige, was wir komplett abgegeben haben, darum kümmert sich ein Caterer.

Immer wieder ist von Künstlern zu hören, dass sie sich beim Wolfhager Kulturzelt besonders gut betreut fühlen. Was tun Sie, um die Stars glücklich zu machen und warum ist das so wichtig?

Matthaei: Ich glaube, sie merken den Unterschied zu anderen Veranstaltungen. Unser Backstagebereich ist besonders liebevoll hergerichtet. Es ist nicht einfach ein kahles Zelt, unseres wird dekoriert. Es stehen Blumen drin, es liegen Decken auf den Tischen, alles ist zum Wohlfühlen hergerichtet. Es sind die Kleinigkeiten, die von den Künstlern geschätzt werden, und genau das ist uns wichtig, denn: Nur zufriedene Künstler liefern eine besonders gute Show ab.

Download PDF der Sonderseite Kulturzelt Wolfhagen Innerhalb der Szene hat sich das herumgesprochen, wohl auch deshalb kommen mittlerweile selbst die ganz Großen ins kleine Wolfhagen.

Auf welche künstlerischen Highlights dürfen sich Besucher im 25. Kulturzeltjahr freuen?

Matthaei: Das ganze Festival ist ein Highlight. Zum Jubiläum haben wir 16 Abende Programm am Stück, es ist für jeden etwas dabei von der Schattenshow „Moving Shadows“ über Comedy und Kabarett bis hin zu den großen Musikproduktionen mit beispielsweise Johannes Oerding, Joris oder Wolfgang Niedecken.

Wie läuft der Vorverkauf?

Matthaei: Sehr gut, wir sind mehr als zufrieden. Bei einigen Veranstaltungen haben wir zwar noch Luft nach oben, andere sind dafür schon ausverkauft. Bei Johannes Oerding und Bernd Stelter geht nichts mehr, und wer Bodo Wartke, Kurt Krömer, Konstantin Wecker oder Matthias Reim erleben will, sollte sich mit dem Kartenkauf sputen.

Was wünschen Sie persönlich dem Kulturzelt in seinem 25. Jubiläumsjahr?

Matthaei: Ich wünsche dem Festival, dass es wie immer ruhig, friedlich, harmonisch und ohne irgendwelchen Stress und Ärger über die Bühne geht. Gutes Wetter wäre natürlich auch nicht schlecht. zhf