Markant mit Hut und Stimme: Gregor Meyle

Am liebsten unterwegs: Gregor Meyle zählt schon seit Jahren zu den angesagten Singer-Songwritern in Deutschland. Am 23. Juni gastiert er mit Band in Wolfhagen. Foto: Axel Müller/nh

„Hätt’ auch anders kommen können“, lautet der Titel von Gregor Meyles neuem Album, mit dem der Musiker am 23. Juni ins Wolfhager Kulturzelt kommt. Und er passt gut zu dem sympathischen Künstler, der aktuell auf den Bühnen mehr denn je gefragt ist. Denn nach seinem Durchbruch wurde es zwischenzeitlich deutlich ruhiger um den Mann mit dem markanten Hut.

Gregor Meyle begeisterte sich schon früh für die Musik, bekam mit vier seine erste Gitarre und bekam bald danach den ersten Unterricht am Instrument. Als Jugendlicher spielte er in diversen Bands und nahm schon mit 16 Jahren ein erstes Album auf.

Die Karriere des in Jagsthausen aufgewachsenen Musikers bekam aber erst mit seiner Bewerbung für die Teilnahme an Stefan Raabs Castingwettbewerb im Sommer 2007 einen richtigen Schub. Meyle qualifizierte sich für die Finalshows, bei denen er als einziger ausschließlich mit selbst geschriebenen Songs an den Start ging. Am Ende musste er sich nur der Schweizerin Stefanie Heinzman geschlagen geben.

In der Folge stiegen Meyles gerade aufgenommenes Album und zwei der sich darauf befindenden Titel in die Charts ein, Meyle selbst ging auf Tour durch Deutschland. Die Nachfrage nach dem talentierten Singer-Songwriter war aber nicht von Dauer. Sein drittes Album floppte, und als es so schien, als hätte er den Zenit seiner Karriere längst überschritten, kam die Einladung von Xavier Naidoo zur Covershow „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ gerade richtig. Dort interpretierten verschiedene Künstler die Lieder der anderen Teilnehmer. Der Erfolg der Sendung war wie ein Turbo für Meyles Karriere. Plötzlich war er wieder ganz oben und dort hält er sich bis heute.

Auf seinem neuen Album, das er auch in Wolfhagen präsentieren wird, unternimmt er eine musikalische Weltreise, inspiriert von all der Musik, die er mag und gerne hört und die ihn immer wieder dazu motiviert, Neues auszuprobieren.

In der Ankündigung der Kulturzeltmacher heißt es dazu weiter: „Er beeindruckt mit Intensität, Vielseitigkeit und Tiefe. Die ausdrucksstarke Stimme und eine ganz persönliche Sicht auf die Welt in Texte und Töne verpackt sind der rote Faden.“

Und bei all dem wird er unterstützt von einer fantastischen Band, mit der auch beim Wolfhager Festival mit seinen neuen Songs, aber auch den Klassikern wie „Keine ist wie du“ oder „Niemand“ einen Abend voller großer Gefühle bereiten wird.