Naturparkprojekt gewinnt Kasseler Gesundheitspreis

Kraft der Natur: Viele Menschen fühlen sich in der Nähe starker Bäume wohl. Beim Waldbaden geht es darum, zur Ruhe zu kommen und sich zum Beispiel bewusst auf die Wurzeln dieser alten, moosbewachsenen Buche zu setzen, um zu spüren, was passiert.

Das Projekt Waldbaden des Naturparks Habichtswald hat den Kasseler Gesundheitspreis gewonnen. Wir sprachen mit der Leiterin des Naturparkzentrums Britta Hartmann-Barth.

Frau Hartmann-Barth, Waldbaden ist ein Begriff, der die Fantasie anregt und im Kopf Bilder der Entspannung erzeugt. Was genau ist darunter zu verstehen?

Britta Hartmann-Barth: Waldbaden kommt aus Japan und meint den Aufenthalt im Wald. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die gesundheitsfördernde Wirkung auf den menschlichen Organismus. Wenn wir Terpene einatmen, also die ätherischen Öle der Bäume, ist das gut für unser Immunsystem. Waldbaden knüpft an die traditionelle Erkenntnis an, dass es uns im Wald gut geht.

Also alter Wein in neuen Schläuchen. Haben die Menschen vergessen, wie sich ein Aufenthalt im Wald anfühlt?

Hartmann-Barth: Viele nutzen den Wald in ihrer Freizeit. Allerdings gehen sie dort hin, um mit dem Rad zu fahren, zu joggen oder zu wandern. Beim Waldbaden geht es um etwas anderes. Es geht darum, sich für die wohltuende Wirkung des Waldes zu öffnen. Dafür muss man zur Ruhe kommen. Waldbaden bildet die Klammer, unter der wir verschiedene Achtsamkeitskurse zusammenfassen. Für junge Menschen kommt das Waldbaden einem Paradigmenwechsel gleich. Sie müssen nicht aktiv sein und sich nicht sportlich verausgaben, um etwas für die Gesundheit zu tun. Der bloße Aufenthalt genügt.

Ich muss mich also nur im Wald auf eine Bank setzen und stärke meine Gesundheit? Das klingt sehr simpel.

Hartmann-Barth: Stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass es jedem leicht fällt. Und da setzt unser Angebot mit den Führungen an.

Was genau erleben die Besucher beim Waldbaden?

Hartmann-Barth: Durch Bewegung werden die Teilnehmer zu einer entspannten Haltung geführt. Dann wird die Konzentration auf ein besonderes Naturphänomen gelenkt. Das kann ein Baum sein, ein Geräusch oder Duft. Die Sinne werden angesprochen und die Teilnehmer lernen, sich darauf zu fokussieren. Atem- und Entspannungsübungen wirken unterstützend. Die Besucher öffnen sich und erleben Natur als Geschenk.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie?

Hartmann-Barth: Die Besucher freuen sich über die Naturerlebnisse. Obwohl sie sich in der Region, in den Wäldern auskennen, entdecken sie beim Waldbaden Neues. Und sie nehmen dieses Gefühl mit nach Hause. Alle Menschen sprechen positiv auf den Wald an – Kinder, wie auch ältere Personen. Jetzt hatten wir einige Landfrauen bei uns, die mit Rollator unterwegs waren. Drei Stunden waren wir im Wald, und die Frauen haben die positiven Effekte des Waldbadens erlebt.

Worin genau besteht die Wirkung der Terpene?

Hartmann-Barth: Man weiß, dass sie das Immunsystem stärken, die körpereigene Blutdruckregulation wird gefestigt, auch Menschen mit Depressionen und Erschöpfungszuständen profitieren.

Was bedeutet Ihnen der Kasseler Gesundheitspreis?

Hartmann-Barth: Sehr viel, weil er eine Anerkennung ist für alle im Naturpark-Team – die Mitarbeiter des Betriebshofes, die ehrenamtlichen Unterstützer des Naturparks und die Naturparkführer.

Was werden Sie mit dem Preisgeld von 2000 Euro machen?

Hartmann-Barth: Wir nutzen es, um unsere Angebote weiter zu entwickeln.

Britta Hartmann-Barth (47) leitet derzeit das Naturparkzentrum Habichtswald am Hohen Dörnberg. Sie studierte in Göttingen Forstwissenschaft. Britta Hartmann-Barth wuchs in Breuna auf, wo sie noch heute lebt. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.