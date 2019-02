144 Jahre alter Naumburger Bürgerverein findet keinen Vorsitzenden

Hat den katholischen Bürgerverein seit 2011 geführt: Rolf Jacobi. Er beklagt das mangelnde Interesse der Mitglieder am Verein.

Naumburg - Der katholische Bürgerverein Naumburg ringt ums Überleben. Niemand will die Nachfolge Rolf Jacobi antreten. Diese Krise könnte den Verein in seiner Existenz bedrohen.

Seit 144 Jahren ist der katholische Bürgerverein eine feste Größe im kirchlichen Leben der Stadt Naumburg. In der jüngsten Jahreshauptversammlung Anfang Februar standen Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung.

Ein heikler Programmpunkt, hatte doch der Vorsitzende Rolf Jacobi schon vor zwei Jahr betont, aus Altersgründen, er wird in diesem Jahr 79, zunehmend aber auch aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut für das Amt zu kandidieren.

Trotz diverser Vorstöße und Gespräche im Vorfeld war es nicht gelungen, jemanden zu finden, der dazu bereit war, den Führungsjob zu übernehmen. Und so kam es, wie es kommen musste: Es wurde kein neuer Vorsitzender gewählt, in der Folge gab es dann auch keine Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder

„Ohne gültigen und neu gewählten Vorstand ist der Bürgerverein handlungsunfähig“, sagt Rolf Jacobi, der den Verein seit acht Jahren führt. Weil die Mitglieder des alten Vorstands aber den zweitältesten Verein der Stadt nicht sang- und klanglos in der Versenkung verschwinden lassen wollen und irgendwie auch noch einen Funken Hoffnung auf eine Wendung haben, wollen sie noch bis Ende Mai/Anfang Juni weiter zu Sitzungen zusammenkommen.

Suche nach Nachfolger geht weiter

Zentrales Thema wird dabei weiter die Suche nach einer Person sein, die den Vorsitz übernimmt und den Verein weiterführt. Sollte das nicht gelingen, sagt Rolf Jacobi, müsse eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und mit einer Zweidrittelmehrheit die Auflösung des Vereins beschlossen werden.

Aktuell gehören dem katholischen Bürgerverein 110 Mitglieder an, Männer und Frauen. Er ist auch längst für evangelische Christen offen. Das jüngste Mitglied ist 44 Jahre, die ältesten um die 90. Allerdings erreichte der Vorstand zuletzt die Mitglieder kaum noch, räumt Jacobi ein. „Wir waren zuletzt in dem traurigen Zustand, dass der Vorstand der Bürgerverein war.“

Man habe einen Stammtisch neu angeboten zum Ideenaustausch, der am Ende doch wieder nur von den Vorstandsmitgliedern besucht wurde, ein Schaukasten für Vereinsinfos wurde aufgestellt, und man habe auch immer wieder Leute angesprochen, ohne den gewünschten Effekt.

Mitgestaltung des öffentlichen Lebens

Hauptziele des Vereins waren von Anfang an die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens und die Mitwirkung in der Kirche. Der Bürgerverein will Stütze der Kirche sein, Familie und Geselligkeit im christlichen Sinn pflegen und fördern. Das sei durchaus auch heute aktuell, sagt Jacobi. Zentrale Aufgabengebiete des Vereins sind heute das Ausrichten des Johanni- und Kirchweihfestes sowie der Erhalt kirchlicher Bauten.

So wurde die Weingartenkapelle renoviert, auch um den Erhalt der Kreuze und Bildstöcke kümmert sich der katholische Bürgerverein – sowohl durch Arbeitseinsätze als auch finanziell. Die Naumburger Stadtkapelle hat ihre Wurzeln ebenfalls im katholischen Bürgerverein.

Während man sich aber dort keinerlei Sorgen um die Zukunft machen muss, läuft dem Traditionsverein die Zeit weg. Ihm bleiben nur noch wenige Monate, um den Vorsitz neu zu besetzen, ansonsten wird er nach 144 Jahren abgewickelt.