Bahnhofsfest in Naumburg: Eisenbahn-Museumsverein begrüßt 250 Hessencourrier-Fahrgäste

Von: Reinhard Michl

Rundum zufrieden war Zugführer Michael Streit (links), fuhren doch 250 Fahrgäste mit. © Reinhard Michl

Großer Andrang am Naumburger Bahnhof: 250 Fahrgäste sind am Wochenende mit dem Hessencourrier zum Bahnhofsfest gefahren. Für sie wurde extra aufgetischt und auch das Museum hatte geöffnet.

Naumburg – Auf diesen Tag hatten die 30 Mitglieder des Vereins Eisenbahnmuseum Naumburg drei Jahre lang sehnsüchtig gewartet. Denn am vergangenen Sonntag konnten sie im und rund um das im Jahr 1904 erbaute Backstein-Bahnhofsgebäude der früheren Naumburger Kleinbahn endlich wieder ihr traditionelles Bahnhofsfest feiern.

Wobei sich der Verein über einen Mangel an Besuchern nicht zu beklagen brauchte. Denn kurz vor 13 Uhr erreichte der von Kassel-Wilhelmshöhe gestartete Museumszug Hessencourrier mit 250 kleinen und großen Fahrgästen nach einer fast einstündigen Fahrt durch die nordhessische Bilderbuchlandschaft bei sprichwörtlichem Kaiserwetter nach 33 Kilometern unter Dampf die Stadt an der kleinen Elbe.

Gezogen wurden die historischen Personenwagen von der 1941 gebauten Dampflok HC 206. Die „Sechser“ oder auch das „Mädchen“, wie das Stahlross liebevoll von den Hessencourrier-Mitgliedern genannt wird, war 1970 die letzte Dampflok, die von der Kleinbahn ausgemustert, von der Stadt Naumburg gekauft und am Bahnhof als Denkmal aufgestellt wurde. Mehrere Jahre später wurde sie wieder vom Sockel gehoben und in über zweijähriger Bauzeit fahrbereit gemacht.

Hessencourrier-Reisende erwanderten sich die historische Altstadt

Bis zur Rückfahrt des Hessencourriers, rund drei Stunden später, nutzten viele der Mitreisenden nicht nur die Gelegenheit, sich die historische Naumburger Fachwerk-Altstadt zu erwandern, sondern auch die im ehemaligen Güterschuppen aufgebauten Modelleisenbahnanlagen in Augenschein zu nehmen.

Christoph Menzel war mit Sohn Jakob (7) für das Bahnhofsfest extra aus Braunschweig angereist. © Reinhard Michl

Zudem konnten sie im umfangreich bestückten Eisenbahnmuseum eine Zeitreise durch die Geschichte der einstigen Kleinbahn unternehmen – mit einer Fülle von Original-Exponaten, die die frühere Arbeit der 1904 eröffneten Naumburger Kleinbahn widerspiegelten. Von Signalanlagen über Hinweisschilder, Uniformen, bis hin zum breit gefächerten Maschinen- und Werkzeugfundus.

Außerdem konnten sich die Besucher mit Essen und Trinken verköstigen. Der Eisenbahnmuseumsverein wurde beim Catering vom TSV Eintracht Naumburg sowie der SG Elbetal tatkräftig unterstützt, hatte aber auch selbst eine üppig gedeckte Kaffee- und Kuchentafel aufgebaut.

Verein des Naumburger Eisenbahnmuseums freut sich über Nachwuchs

Peter Hübscher als zweiter Vorsitzender des Vereins, der am 19. August 1987 gegründet wurde – am 13. August 1995 erfolgte die Eröffnung des Eisenbahnmuseums –, steht seit dem Tod des ersten Vorsitzenden im Juni 2022 verantwortlich als „Primus inter Pares“ (Erster unter Gleichen) an der Spitze. „Unser Verein steht in allen Bereichen auf sehr gesunden Füßen“, sagte er. „Freuen würden wir uns aber, wenn sich bei uns jüngerer Nachwuchs engagieren würde.“

Jeden Samstagvormittag trifft sich der harte Kern der Mitglieder, um im und rund um das Bahnhofsgebäude anfallende Arbeiten zu erledigen. Peter Hübscher: „Im Jahr kommen da schon rund 300 freiwillige und ehrenamtliche Eigenleistungsstunden zusammen.“ (Reinhard Michl)

Kurioser Zwischenfall: Auf seiner Fahrt nach Naumburg hatten Beobachter den Rauch des Hessencourriers für einen Brand gehalten und die Feuerwehr alarmiert.