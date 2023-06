Citroën DS-Liebhaber trafen sich in Naumburg zur Rundfahrt

Von: Norbert Müller

Kaum ist die Haube auf, kommen die Zuschauer: Frank Jesse (orangefarbenes Hemd) präsentiert den Motor seiner DS 21 Pallas aus dem Jahr 1966. © Norbert Müller

Bei Sonne kommt er aus der Garage. Über 50 Oldtimer-Enthusiasten trafen sich in Naumburg zur Ausfahrt. Gemeinsam ging es an den Edersee. Hier galt: Der Weg ist das Ziel.

Naumburg – Der Weg ist das Ziel, erst recht, wenn man mit einer Göttin unterwegs ist. Von Naumburg aus wollen die gut 50 Besitzer einer Citroën DS, die sich übers Wochenende in Naumburg getroffenen haben, durch landschaftlich schönes Terrain zum Edersee, zur Sperrmauer und wieder zurück fahren. 120 Kilometer purer Genuss stehen auf dem Programm der Mitglieder des DS Club Deutschland.

Organisiert hat das Treffen Martin Link aus Gelnhausen, der an diesem Tag auch den Konvoi der französischen Kult-Karossen mit seinem Exemplar aus dem Jahr 1972 anführt. „Déesse“ ist das französische Wort für Göttin, und himmlisch fühlt man sich schon beim Einsteigen, beim Eintauchen in die plüschig weichen Polster. So richtig göttlich wird es dann für den Automobil-Enthusiasten, wenn der Wagen gestartet wird und die Hydropneumatik ihren Dienst antritt.

Die Technik, die bei der Vorstellung des Autos 1955 auf dem Pariser Automobilsalon geradezu revolutionär daherkam, hebt den Wagen aus seinem tiefen Schlummer in die optimale Fahrhöhe. Luftgefedert wird jede Unebenheit auf der Piste weggesteckt. Außerdem sorgt die Technik für kräfteschonendes Lenken und Bremsen.

Jede Menge Gesprächsstoff: Auch direkt vor der Ausfahrt ist Fachsimpeln bei den DS-Besitzern angesagt. © Müller, Norbert

Los geht es Richtung Ippinghausen und weiter ins Waldeckische. Ständig hat Martin Link den Rückspiegel im Blick, damit nur ja nicht die Verbindung zur Kolonne abreißt. Mit gemütlichen 60 bis 70 km/h geht es im Sonnenschein von Dorf zu Dorf. Link erzählt, dass er seine DS vor zwölf Jahren über eine Anzeige im französischen Caen gefunden hat. Der Besitzer, ein Rentner, musste sich aus finanziellen Gründen von ihr trennen. „Der hatte das Auto einst von einem Arbeitskollegen erworben“, sagt der 61-Jährige. Mehr sei von der Historie das Autos nicht bekannt.

„Das Auto war in einem schlechten Zustand“, erinnert sich der Gelnhäuser, der als Analyst bei einer großen Bank gerade die passive Phase seines Vorruhestands genießt. Die Lackierung sei miserabel gewesen, „ein Metallic-Blau von Ford“. Der Innenraum: alles andere als eine Zierde. Das hat ihn aber nicht davon abhalten können, die lädierte „Déesse“ für 7000 Euro zu kaufen. „Auf eigenen Achsen sind wir dann rüber nach Deutschland“, erzählt Link. Direkt hinter der Grenze sei ihm dann in einer Kurve einer der mehr als 20 Jahre alten Vorderreifen geplatzt. Passiert sei weder den Insassen noch dem Fahrzeug etwas – dem herausragenden Fahrwerk, das das Fahren auf nur drei Rädern ermöglicht, sei Dank.

Plüsch und Komfort: Martin Link aus Gelnhausen mit Ehefrau Karin Ludwig während der Fahrt zum Edersee. © Müller, Norbert

Während der Anführer des DS-Korsos zum Edersee von der Vergangenheit erzählt, ist er lange an der Abfahrt, von der es weiter in Richtung Waldeck gehen sollte, vorbeigeschwebt. Die ursprüngliche Routenplanung ist damit passé. Aber so lernen die DS-Begeisterten auch den schönen Ort Vöhl kennen. Auch von hier führen Wege zur Edersee-Randstraße. Martin Link improvisiert mit Unterstützung seiner Frau und Beifahrerin Karin Ludwig.

Der Tross folgt, das ist die Hauptsache. Und auch als die göttliche Entourage sich plötzlich zwischen sportlichen Radfahrern wiederfindet, ein Hauch der Tour de France die gallischen Oldtimer umweht und wegen der Sportveranstaltung Straßenabschnitte gesperrt sind, lässt sich der Mann an der Spitze nicht aus der Ruhe bringen. Irgendwann ist Netze erreicht, Waldeck wird umkurvt. Weiter geht es zur Staumauer, vorbei an kopfstehenden Häusern.

40 000 Euro habe er schon in die Restaurierung des Oldtimers gesteckt

Link erzählt von der Restaurierung, von zerbröselnden Schwellern, in denen Mäuse hausten, vom Sandstrahlen, Austauschen von Teilen, Grundieren und Lackieren, von der Ersatzbeschaffung der Polstergarnitur an der Grenze von Holland und dem Aufarbeiten der Türverkleidungen in Portugal. Über die Jahre, sagt Link, habe er wohl gut und gerne 40 000 Euro in die Restaurierung gesteckt.

Er lässt aber keinen Zweifel, dass es sich gelohnt hat, auch wenn er pro Jahr mit seinem Oldtimer nur 1000 bis maximal 2000 Kilometer fahre – niemals im Winter oder bei Regen. Die Alltagstauglichkeit, sagt der Gelnhäuser, während der 102-PS-Motor kaum hörbar bei niedriger Drehzahl schnurrt, sei doch etwas eingeschränkt. „An solchen Autos hast du immer was. Deswegen fahre ich auch nie ohne zwei Werkzeugkoffer los.“

Bis zu 160 Kilometer pro Stunde schafft der Oldtimer ohne laute Motorgeräusche

Kritisiert wird aber nur kurz. Lieber spricht der 1,93 Meter große Link begeistert von seinem Salonwagen mit der einzigartigen, von einem italienischen Künstler entworfenen Karosserie, von dem Auto, das bis heute Maßstäbe setze. „120 ist die ideale Reisegeschwindigkeit. Sie schafft auch 160, ohne dass es zu laut wird. Aber das will ich der alten Dame nicht mehr zumuten.“

Durch Hemfurth geht es zum Parkplatz nahe der Staumauer. Ankunft nach eineinhalb Stunden entschleunigtem Autofahren. Der Schwarm Göttinnen sorgt sofort für Aufsehen. Es werden unzählige Fotos gemacht. Und so mancher Betrachter sagt, mit einem solchen Traumwagen würde er sich auch gern mal auf den Weg machen. (Norbert Müller)