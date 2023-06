Letzte Vorbereitungen für die Kreisfeuerwehrverbandstage vom 23. bis 25. Juni in Naumburg

Von: Norbert Müller

Bringen die Ausstattung für den Biergarten auf Hochglanz: Nachdem die Seitenteile des Kassenhäuschens abgeschliffen wurden, streichen Mario Lattemann (vorn) und Uli Siebert das Holz. © Norbert Müller

Für die Naumburger Feuerwehrleute läuft jetzt die ganz heiße Phase bei der Vorbereitung der Kreisfeuerwehrverbandstage, die vom 23. bis 25. Juni in der Kernstadt über die Bühne gehen werden.

Naumburg - Rund ums Naumburger Feuerwehrgerätehaus und auch drinnen herrscht derzeit Hochbetrieb. Auf der Grünfläche neben dem Gebäude wird geschliffen und gestrichen. Dort ist gerade das Kassenhäuschen für den Verkauf der Getränkebons in Arbeit. „Das wird jetzt auf Vordermann gebracht, das soll schön aussehen“, sagt der Vorsitzende des Naumburger Feuerwehrvereins, Martin Jacobi. Am Montag wird das Holzhäuschen in den benachbarten Kurpark gebracht, wo ab Montag der Biergarten aufgebaut wird.

Im Park und im angrenzenden Haus des Gastes wird sich ein Großteil der Veranstaltungen während der Verbandstage abspielen, die von der Naumburger Kernstadtwehr bereits zum siebten Mal ausgerichtet werden. „Ab Montag haben wir jeden Tag richtig viel zu tun“, sagt Jacobi zum Endspurt der Naumburger Feuerwehrleute.

Freitag

Am Freitag wird dann um 14 Uhr der Biergarten eröffnet, und im Haus des Gastes (HdG) startet der Feuerwehr-Seniorennachmittag. Die weiteren Termine am Freitag: Um 17.30 Uhr ist der Abmarsch vom Haus des Gastes zum Ehrenmal auf dem Friedhof vorgesehen. Und um 19 Uhr beginnt im großen Saal des HdG die Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes. Im Anschluss ist dann ein gemütliches Beisammensein „mit musikalischer Überraschung“ vorgesehen.

Samstag

Zum Aufwärmen für den Samstagabend treffen sich die Feuerwehrleute aus dem Wolfhager Land ab 17 Uhr im lauschigen Biergarten. Um 19 Uhr beginnt der Einlass zur Partynacht ins Haus des Gastes. Der Eintritt: 10 Euro. Ab 19.30 Uhr unterhält die Naumburger Stadtkapelle die Gäste, ehe die Partyband „Tollhaus“ im Haus des Gastes aufdrehen wird.

Sonntag

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Haus des Gastes, dem schließt sich um 11 Uhr ein musikalischer Frühschoppen mit der Stadtkapelle an. Ab 11.30 gibt es Mittagessen. Der Festzug führt ab 13.30 Uhr über eine 2,1 Kilometer lange Strecke vom Haus des Gastes über die Bahnhofstraße durch die Vogelsiedlung und wieder zurück. Die Bahnhofstraße ist dann laut Martin Jacobi in der Zeit von 13 bis 15 Uhr gesperrt. Ab 14.30 Uhr ist am Sonntag im und am Haus des Gastes Spiel und Spaß angesagt. Die Stadtkapelle spielt, es gibt Kaffee und Kuchen.

Für die Naumburger Feuerwehrleute sind die Verbandstage am Sonntagabend noch nicht vorbei. Ab Montag ist Aufräumen und Abbauen angesagt. (Norbert Müller)