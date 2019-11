Haus des Gastes in Niederelsungen: Info-Abend zur Zukunft des Untergeschosses

Wie geht es weiter mit dem unteren Geschoss des Niederelsunger Hauses des Gastes? Diese Frage wird am Donnerstag, 14. November, im Mittelpunkt eines Informationsabends für die Dorfbewohner stehen.

Laut Ortsvorsteher Norbert Schmidt will ein offener Arbeitskreis, der sich zur Nutzungsentwicklung des HdG zusammengefunden hat, Lösungen präsentieren, wie das untere Geschoss in Regie der Dorfgemeinschaft weiter genutzt werden könnte, nachdem die Stadt Wolfhagen klargemacht hatte, dass sie künftig die Betriebskosten für diesen Gebäudeteil nicht mehr tragen werde.

Im Mittelpunkt stehe die Gründung einer Betreibergemeinschaft. Die sei bereits in Vorbereitung und müsse mit Unterstützung des Landkreises und der Stadt versuchen, Geld aus Fördertöpfen für Untergeschoss zu schöpfen.

Zu den Vorschlägen, die man während des Info-Abends unterbreiten werde, gehöre beispielsweise, dass die Sauna geschlossen werden und der Raum für den Sportverein zur Verfügung gestellt werden sollte. Der 640 Mitglieder starke Verein hätte dann auch die Betriebskosten für seinen Raum zu tragen. Die Betriebskosten für das gesamte Untergeschoss bezifferte Schmidt auf rund 4500 Euro pro Jahr.

Die kleine Kneipe, Küche und Kühlraum und auch die Kegelbahn sollten ebenfalls umgebaut werden. Denkbar wäre für den Bereich der kleinen Kneipe die Einrichtung eines Treffpunktes, eines öffentlich zugänglichen Versammlungsraums, die Kegelbahn könnte für das Gemeindearchiv umgestaltet werden. „Der Aus- und Umbau funktioniert aber nur, wenn wir an Fördermittel rankommen“, so Schmidt. Neben den Zuschüssen sei aber auch die Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft heraus für das Konzept einer weiteren Nutzung ganz wesentlich. Darüber wolle man am Donnerstag sprechen. Schmidt: „Die Alternative ist: Wir machen unten die Bude zu.“

Informationsabend, Donnerstag, 14. November, 20 Uhr.