Neue Hebammenpraxis eröffnet in Naumburg

Von: Ursula Neubauer

Die „Kleine Hebammerei“: Die Hebammen Natalie Raude (von links) und Lea Möller im Kursraum ihrer Gemeinschaftspraxis im Haus des Gastes in Naumburg. © Ursula Neubauer

Von der Hebammengemeinschaft sollen in Zukunft zahlreiche Mütter und Eltern aus Naumburg und der Region profitieren.

Naumburg – Die Hebammen Natalie Raude und Lea Möller können mit Recht stolz sein auf die „Kleine Hebammerei“ im Obergeschoss des Hauses des Gastes in Naumburg. Noch bis Samstag hatten sie in den Räumen gearbeitet, damit am Sonntag zur Eröffnung alles fertig ist. Die Arbeit von fünf Monaten hat sich gelohnt, denn alles wirkt freundlich und einladend. Ein regelrechter Ansturm von Gästen zeigte den beiden, wie wichtig eine Hebammenpraxis auf dem Land ist. Während sich die Erwachsenen im Obergeschoss tummelten, konnten die Kleinen unten spielen und basteln. Auch Kaffee und Kuchen wurde angeboten.

Natalie Raude und Lea Möller sind ausgebildete Hebammen, die schon freiberuflich gearbeitet haben, aber nicht mit festen Kursräumen. Doch ihre Anfrage für eine Gemeinschaftspraxis wurde von der Stadt Naumburg sehr positiv aufgenommen. Die Räume im Obergeschoss des Hauses des Gastes, zuvor kaum genutzt als Seminarraum und Naturerlebnisraum, wurden ihnen bereitgestellt. Nach der Renovierung stehen Kundinnen und dem Personal nun zwei Kursräume, zwei Vorsorgeräume, ein Personalraum und Toiletten zur Verfügung.

Umfangreiches Angebot

Die beiden Hebammen bieten eine umfassende Schwangerenberatung an. Dazu gehört die Vorsorge, Hilfe bei Beschwerden, Geburtsvorbereitung, Akupunktur und Tapes. Auch für das Baby wird bestens gesorgt mit Babysprach-Kursen und Massage, Trageberatung, Beikost und einem Spielkreis bis zum zweiten Lebensjahr. „Natürlich machen wir auch Hausbesuche“, sagt Natalie Raude. Die ersten Kurse werden in den neuen Räumen am 1. September beginnen.

Auch Bürgermeister Stefan Hable zeigte sich sehr zufrieden. Der Rathauschef lobte dabei das große Einvernehmen der örtlichen Kommunalpolitik, die ohne „Wenn und Aber“ hinter dem Projekt gestanden habe. „Von der Hebammengemeinschaft werden in Zukunft zahlreiche Mütter beziehungsweise Eltern aus Naumburg und der Region profitieren.“ Sie hätten mit diesem neuen Angebot in Naumburg einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums für junge Familien geschaffen, so Hable. (Ursula Neubauer)

Weitere Infos per Mail: hebamme-natalie-raude@gmx.de, hebamme.lea@gmx.de