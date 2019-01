Zwischenfall bei Übungsflug: Kampfhubschrauber musste notlanden

Ein Kampfhubschrauber der Fritzlarer Heeresflieger musste am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf einem Acker zwischen Altenstädt und Naumburg notlanden.

Wie Oberstleutnant Rüdiger Wiederhold, Flugsicherheitsstabsoffizier des Fritzlarer Regiments sagte, hatte der Tiger bei einer Tiefflugübung über der Großen Hardt bei Altenstädt mit dem Heckrotor einen Baumwipfel berührt.

Wie in solchen Fällen vorgeschrieben, habe die zweiköpfige Besatzung daraufhin eine Sicherheitslandung vorgenommen. Der Hubschrauber durfte nicht wieder starten. Er wird gesichert über Nacht auf dem Acker stehenbleiben und am Donnerstag per Tieflader nach Fritzlar zum Heeresflugplatz transportiert.

Anfang Januar 2019 hatte das das Kampfhubschrauberregiment 36 aus Fritzlar bereits angekündigt, dass der Hubschrauber Tiger häufiger über die Region fliegen werde. Welchen Grund das hat, erfahren Sie in einem gesonderten Artikel.