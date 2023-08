Besucher können in Naumburg den Hummeln ganz nah sein

Teilen

Die Leiterin des Naturinformationszentrum Claudia Thöne und Klaus-Bernd Nickel von der Ameisenschutzwarte Hessen beim Fachsimpeln. © Tanja Flörsch

Seit 1994 gibt es die Hummelwerkstatt in Naumburg. Neben dem Sammeln vieler lehrreicher Eindrücke kann man den nützlichen Insekten auch sehr nah sein.

Naumburg – Herrlich idyllisch im Grünen und inmitten einer Streuobstwiese, am Ortsausgang von Naumburg an der Fritzlarer Straße, liegt die Hummelwerkstatt. Bereits im Jahr 1994 wurde sie vom Natur- und Informationszentrum Naumburg in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel ins Leben gerufen. Seitdem ist die Hummelwerkstatt sehr beliebt und ein außerschulischer Lernort rund um das große Thema Insekten.

Wer wissen möchte, was an Sechsbeinern so alles auf Blüten landet, der ist in der Werkstatt richtig. Sie bietet nicht nur verschiedenen Arten von Hummeln ein Zuhause, sondern auch Bienen, Ameisen und weiteren Insekten. Im angeschlossenen Garten ist der Tisch abwechslungsreich gedeckt. Alles grünt und blüht. Trotz des schweren Hagelschlags, bei dem starken Unwetter im Juni, ist genug Nahrung für alle Bewohner da.

Im Rotlichtraum hat man die Möglichkeit, ein Erdhummelvolk und seine Königin bei der Brutpflege zu beobachten. © Privat

Auf Tuchfühlung mit der Hummel

Im Schulungsraum der Werkstatt gibt es für die Besucher jede Menge interessante und lehrreiche Anschauungsobjekte. Sechs verschiedene Arten der gemütlich daherkommenden Brummer lassen sich dort entdecken. Dies sind die Erdhummel, die Ackerhummel, die Steinhummel, die Baumhummel, die Gartenhummel und die Wiesenhummel. Beim sanften Streicheln einer toten Hummel kann man spüren, wie weich und pelzig die Tiere sind. Flauschig, wie Mini-Teddybären.

Beim Streicheln einer toten Hummel wird deutlich, wie weich und pelzig diese sind. © Privat

Aber auch Waldameisen kann man in der Werkstatt in den zwei Ameisen-Terrarien der Ameisenschutzwarte Hessen bei ihrer ökologisch wertvollen Arbeit beobachten.

In dem angrenzenden speziellen Rotlichtraum ist es möglich, in den Schauanlagen ein Erdhummelvolk bei seinem Wabenbau und der Brutpflege auf die „Pelle“ zu rücken. Aber auch rund um das Holzhaus befinden sich viele Schautafeln mit Informationen zum Thema, sowie ein Insektenhotel für Solitärinsekten und ein Bienenschaukasten. Besucher sind eingeladen, Leben und Arbeit eines Honigbienenvolkes zu verfolgen. Führungen für Gruppen können vereinbart werden. (Tanja Flörsch)

Öffnungszeiten Mittwoch und Sonntag 15 bis 17 Uhr, Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder einen Euro.