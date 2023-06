Jugendfeuerwehr Altendorf feiert ihr 50-jähriges Bestehen

Von: Paul Bröker

Mit Spiel und Spaß dabei: Milena (von links), Enya, Yari und Ole von der Kinder- und Jugendfeuerwehr Altendorf bei einer Übung vor der Gerätehalle. © Matthias Barthel/nh

50 Jahre Altendorfer Jugendfeuerwehr - das ist Grund zu feiern. Nun wird am 3. Juni ab 11 Uhr das Bestehen der Vereinigung der jungen Lebensretter zelebriert.

Altendorf – Bei den Barthels aus Altendorf ist Feuerwehr Familiensache. Matthias Barthel (54) ist Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr, seine Frau Diana (41) kümmert sich um die Feuerwehrkinder. Bis auf ihren Kleinsten, der noch nicht alt genug für die Kinderfeuerwehr ist, sind auch die übrigen drei Kinder bei der Feuerwehr.

Die Jubiläumsfeier der Jugendfeuerwehr Altendorf am Samstag, 3. Juni, ab 11 Uhr, könnte daher glatt zu einer Familienfeier werden. Doch es geht am Wochenende natürlich nicht um die Barthels als vielmehr um die Jugendfeuerwehr ihres Stadtteils, die dann ihr 50-jähriges Bestehen zelebriert. Auch die Kinderfeuerwehr schließt sich dem Fest an: Sie besteht bereits seit fünf Jahren. Im Vorjahr, als es eigentlich hätte stattfinden sollen, musste das Fest coronabedingt verschoben werden.

Matthias Barthel Jugendfeuerwehrwart © Bröker, Paul

„Dass ich mich hier in Altendorf einbringen möchte, war mir schnell klar“, sagt Matthias Barthel. Als er 2013 mit seiner Familie nach Altendorf zog, Naumburgs mit etwa 220 Einwohnern kleinsten Stadtteil, da fiel die Wahl dann auf die Feuerwehr. Früher habe er auch gern Fußball im Verein gespielt, doch das sei schon damals von der Belastung nicht mehr gegangen.

Die Arbeit bei der Feuerwehr habe er schon aus Vellmar gekannt, wo er zuvor gewohnt hatte und mit 30 Jahren in den Freiwilligendienst getreten war. Beruflich sind er und seine Frau als Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund Nordhessen tätig.

Das Jugendfeuerwehrwesen habe in Deutschland Tradition, erzählt Barthel. Mitte des 19. Jahrhunderts hätten sich an den Schulen erste Jugendfeuerwehren gegründet. Damals gab es noch strengen, aber auch damals schon lebensrettenden Unterricht im Feuerlöschwesen.

Die Strenge und das Regiment aus der Zeit der Weltkriege sei der heutigen Jugendfeuerwehrarbeit jedoch nicht mehr anzumerken, sagt Barthel. Stattdessen gehe es um soziale Interaktion und Weiterentwicklung. „Die heutige Jugendfeuerwehr ist aus der Pfadfinderbewegung hervorgegangen“, erklärt er. Demgemäß spiele die Gemeinschaft eine große Rolle.

Offiziell wurde im Jahr 1964 der Deutsche Jugendfeuerwehrverband ins Leben gerufen. 1972 folgten dann auch die Altendorfer mit einer eigenen Jugendfeuerwehr. „Aus den Anfangszeiten haben wir leider keine Aufzeichnungen mehr“, bedauert Barthel. 2017 gründete sich dann die Kinderfeuerwehr.

Die Jugendlichen unternehmen auch abseits von Feiern viel zusammen. So fahren sie zum Beispiel mit den anderen Jugendfeuerwehren aus dem Altkreis Wolfhagen alle zwei Jahre ins Ostseebad Grömitz (Schleswig-Holstein). Auch bei den wöchentlichen Übungsdiensten stünden Spiel und Spaß an vorderster Stelle, so Matthias Barthel.

Nicht nur die Feuerwehrarbeit mit Knotenwettkämpfen und Einsatzübungen stehe dabei auf dem Programm, sondern auch Ausflüge ins Kino oder Schwimmbad. „Eine sinnvolle Freizeitgestaltung ist uns wichtig“, fasst Barthel zusammen: „Zurück ins echte Leben“, seien die Jugendlichen heute doch oftmals sehr an Spielekonsolen und Smartphones gebunden.

Beweggrund für die Jugendfeuerwehrarbeit sei aber auch heute noch, die Jugendlichen an die Einsatzabteilung heranzuführen. Das gelinge in Altendorf sicherlich gut, sagt Barthel. „50 Prozent der Jugendlichen machen mit.“

Das seien aufgrund der Einwohnerzahl von Altendorf nur insgesamt vier Leute, doch damit sei man zufrieden. Ab 17 Jahren sei dann ein Übergang zu den Erwachsenen möglich. (Paul Bröker)