Führungsduo der Naumburger Narren hört auf, Nachfolger sind nicht in Sicht

Von: Norbert Müller

Immer mittendrin: Seit acht Jahren führt René Kröninger die Naumburger Karnevalsgesellschaft. Unser © zeigt ihn bei der Eröffnung der Session 22/23 mit Prinzessin Ulrike I. und Prinz Hermann II. ArchivFoto: Norbert Müller

Die Jahreshauptversammlung der Naumburger Karnevalsgesellschaft steht vor der Tür. Bislang gibt es noch keine Kandidaten, die René Kröninger und seine Frau beerben.

Naumburg – Beim Präsidenten und seiner Vize macht sich Ratlosigkeit breit. „Wir haben kein Ass mehr im Ärmel“, sagt René Kröninger, Präsident der Naumburger Karnevalsgesellschaft (NKG). „Wir haben alles versucht.“ Es findet sich niemand, der bei der nächsten Jahreshauptversammlung den Job an der Spitze der Karnevalisten übernehmen würde. Klar ist: Kröninger wird nicht erneut zur Wahl stehen. Und es sind bei den Wahlen ja auch noch der Stellvertreterposten und die beiden Ämter der Kassierer zu besetzen. Auch hier gilt, die derzeitigen Amtsinhaber stehen nicht mehr zur Verfügung.

Seit acht Jahren macht der 42-Jährige jetzt den Job des Präsidenten, davor war er bereits zwei Jahre im Elferrat, also im Vorstand. Seine Frau Franziska ist im Naumburger Narrentrubel aufgewachsen. Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist die heute 33-Jährige in der NKG aktiv, erst in den Garden, seit 2009 im Elferrat. Vor acht Jahren übernahm sie die Stellvertretung des Präsidenten.

Man wird auf zwei Jahre gewählt. Vier Wahlperioden sei eine absolute Ausnahme, sagt Franziska Kröninger, üblich seien eher zwei. Man habe ja auch schon früher den Wechsel gewollt sagt sie, aber es habe sich auch da schon abgezeichnet, dass das Interesse an den Führungspositionen gegen null geht. „Wir haben es dann ja auch weiter gemacht. Zum einen, weil wir keinen für die Nachfolge gefunden haben, aber auch wegen der Krisen wie Corona,“ aber auch der Sicherheitsthematik nach der Amokfahrt beim Rosenmontagsumzug in Volkmarsen. „Da wollten wir nicht einfach die Bühne verlassen“, sagt René Kröninger.

Familienzeit rückt in den Mittelpunkt

Eine weitere Amtszeit werde es aber sicher nicht geben, weder für ihn, noch für seine Frau. „Jetzt ist wirklich Feierabend“, bestätigt die Gattin, die Familie solle stärker in den Mittelpunkt rücken, und auch beruflich sei man gefordert. Sie ist Lehrerin in Fritzlar, er selbstständiger Kaufmann, betreibt in Naumburg einen Edeka-Markt.

So faszinierend die Führungspositionen bei den Narren auch seien, vor allem in der Hochzeit der Karnevalssession komme man auch schon mal an seine Grenzen, da fordere der Job einem alles ab – körperlich und auch mental. Von Januar bis Aschermittwoch, wenn es sich richtig balle mit den närrischen Veranstaltungen, trage man permanent Verantwortung, sei man ständig Ansprechpartner. Allerdings, sagt der amtierende Präsident, man stehe nicht alleine da. Der Vorstand besteht aus dem mit zwölf Leuten besetzten Elferrat und weitere sechs Beisitzer, die alle ihren Aufgabenbereich abdecken. „Die übrigen stehen auch nicht zur Wahl“, sagt Kröninger, mit Ausnahme eben der beiden Führungsfiguren sowie des Hauptkassierers und seines Stellvertreters. Gerade auch zwei Leute für die Kasse zu finden, sei ein Riesenproblem. „Die Sache mit dem Geld – das muss man können. Aber auch da haben wir schon alle abgefragt“, keine Kandidaten in Sicht.

Konsequenz: Vereinsauflösung

Die, die noch bereit seien, sich ehrenamtlich zu engagieren, haben bereits Vorstandsjobs in oft mehreren Vereinen und seien damit ausgelastet. Das habe man in den vergangenen Monaten immer wieder festgestellt, wenn man geeignete Kandidaten angesprochen habe. „Wir hatten auch schon geheime Treffen, zu denen wir Naumburger Karnevalisten eingeladen hatten, ohne ihnen zuvor zu sagen, um was es geht“, sagt Franziska Kröninger. Mit dem Rekrutieren von Prinz und Prinzessin verfährt der Präsident ja genauso und immer erfolgreich. Aber in eigener Sache will es nicht gelingen.

„Der Verein steht solide und stark da“, betont Kröninger, die Jugendarbeit brummt, die Garden, angefangen von den Tanzmäusen sind rappelvoll. Gut 480 Mitglieder habe die Naumburger Karnevalsgesellschaft. Das Interesse, am närrischen Feiern sei in Naumburg seit Gründung der NKG im Jahr 1934 ungebrochen. Aber ohne Vorstandsspitze und Kassierer stehe der Karneval nun auf der Kippe.

Nach den Sommerferien werde man zur Jahreshauptversammlung einladen. Bislang sei man in die immer bestens vorbereitet gegangen, mit vorab rekrutierten Kandidaten für die Wahl der zu besetzenden Posten. Derzeit sieht es so aus, als werde das in diesem Jahr nicht gelingen. „Die Konsequenz wäre die Auflösung des Vereins“, sagt Franziska Kröninger. Noch besteht Hoffnung, dass es nicht zum Äußersten kommen wird, sich Interessenten melden, am besten im Edekamarkt in Naumburg beim noch bis zur Jahreshauptversammlung amtierenden Präsidenten. (Norbert Müller)