Stadtpfarrkirche Naumburg: Gottesdienst auf der Baustelle

Am Samstagabend findet in der katholischen Stadtpfarrkirche ein besonderer Gottesdienst statt: auf der Baustelle im eingerüsteten Kirchenschiff.

Gut drei Wochen war Stille. Kein Läuten, Stundenschlag, kein Ton von Sankt Crescentius. Die katholische Stadtpfarrkirche in Naumburg blieb stumm. Für die Naumburger war es allerdings ein deutliches Zeichen, dass sich etwas tut im Inneren des Gotteshauses, dass die Sanierung läuft. Seit drei Tagen tönt es wieder vom Turm, am Samstag, 14. September, werden sie unüberhörbar zu einem ganz besonderen Gottesdienst rufen: zu einer Messe auf der Baustelle.

Dann können sich alle Interessierten ein Bild über den Stand der Dinge in Sachen Innenrenovierung der Stadtpfarrkirche machen. Auch wenn Altar, Tabernakel, Ambo und Flügelaltar in dicken Folien sicher verpackt und alle beweglichen Einrichtungsgegenstände ausgeräumt sind, sich eine beeindruckende Gerüstkonstruktion in den Seitenschiffen bis unter die Gewölbe erhebt und das Mittelschiff in luftiger Höhe überbrückt: Vor dem Altarraum ist Platz genug, dass die Gemeinde sich zum Gottesdienst versammeln kann. Die Baustellenatmosphäre mit abgeklopftem Putz am Fuß der Wände, Staub und gestapelten Baumaterialien dort, wo sonst die Gläubigen in den Bankreihen knien, Markierungen, die auf Schäden an den Wänden hinweisen, die unvollständige Beleuchtung – all das gehört zu einer Kulisse, wie sie die Gottesdienstbesucher in Naumburg bisher nie erlebten.

+ Unterwegs unterm Gewölbe: Bauleiter Loskant vor einem Riss im sich lösenden Putz.

Nach der predigtlosen Messe, die Stadtpfarrer Johannes Kowal zelebrieren und die Stadtkapelle musikalisch begleiten wird, ist Zeit, sich die Baustelle anzusehen. Zunächst wird aber Michael Loskant, der als Mitglied des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde die Aufgaben eines Bauleiters übernommen hat, erläutern, was bislang geschafft wurde und was noch zu tun ist. Er wird von den Arbeiten im Keller berichten, wo die alte Ölheizung mit den Tanks ausgebaut wurde und der Raum für die neue Gasheizung, die Belüftungsanlage und den Einbau einer Toilette bereits vorbereitet ist. Und natürlich über die Dinge, die im Kirchenraum im Mittelpunkt stehen: Die Nässeschäden im Seitenschiff, die Belüftungsanlage, die zusammen mit der Steuerung der Klappen an den Fenstern künftig Schimmelbefall verhindern wird, die ausgeklügelte Beleuchtung, die einzelne Elemente im Inneren der Kirche künftig in ein neues Licht setzen wird und vieles mehr.

+ Ganz nah dran: Der Schlussstein am Übergang von Schiff zum Chor sitzt in gut acht Metern Höhe.

Danach ist Zeit für Gespräche bei Tee, Bier und Wein, vielleicht auch darüber, wie sehr in den vergangenen Wochen das Läuten vom Turm der Stadtpfarrkirche gefehlt hat.