Marodes Haus in Naumburg soll saniert werden

Das ursprünglich zum Abriss vorgesehene marode Haus an der Graf-Volkwin-Straße 5 in der Naumburger Kernstadt bleibt erhalten.

Das Naumburger Parlament hat in der Sitzung am Donnerstag den im Jahr 2017 gefassten Beschluss zum Abriss aufgehoben. Stattdessen soll die Immobilie zeitnah an die Bürgergenossenschaft Naumburg verkauft werden, die sich im vergangenen November mit dem Ziel gegründet hat, vom Abriss bedrohte Fachwerkhäuser in der Kernstadt zu erhalten.

Das Gebäude soll nun zunächst saniert werden. Die Stadt will lediglich aus Verkehrssicherungsgründen den sich am Gebäude befindlichen Anbau zurückbauen. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Ein Hintertürchen hat sich die Stadt offengehalten: Sollte der Verkauf des Objekts nicht bis zum 30. Juni über die Bühne sein, wird das Haus wie ursprünglich vorgesehen abgerissen.