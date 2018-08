Ministranten aus dem Wolfhager Land auf Ministrantenwallfahrt in Rom 

Auf dem Petersplatz in Rom: Eine Gruppe mit Messdienern aus Naumburg und Volkmarsen beteiligte sich an einer internationalen Ministrantenwallfahrt.

Naumburg. Unvergessliche Tage erlebten Naumburger Messdiener zusammen mit weiteren 600 Jugendlichen aus dem Bistum Fulda bei der Internationalen Ministrantenwallfahrt in Rom.

„Suche den Frieden und jage ihm nach“: Eine Woche lang war dies das Motto für die Teilnehmer der Internationalen Ministrantenwallfahrt in Rom. Der Einladung von Papst Franziskus waren rund 70.000 junge Leute aus der ganzen Welt gefolgt, davon rund 600 aus dem Bistum Fulda. Der Pastoralverbund St. Heimerad Wolfhager Land war mit elf jungen Leuten aus Naumburg und Volkmarsen vertreten. Gemeindereferent Alexander von Rüden begleitete die Gruppe.

Los ging es nach einem Gottesdienst im Fuldaer Dom. Danach starteten zehn Busse – unter ihnen mehrere „Doppeldecker“ – vom Domplatz aus Richtung Italien. Nach zwei Tagen in Rom, in denen der Besuch einer Katakombe und die Erkundung der antiken Ausgrabungsstätten und des Kolosseums sowie der römischen Altstadt mit Trevi-Brunnen, Pantheon und Spanischer Treppe auf dem Programm stand, folgte der Höhepunkt der Wallfahrt: die Sonderaudienz aller in Rom anwesenden Ministranten bei Papst Franziskus.

Die Naumburger Gruppe hatte Glück an den Sicherheits-Checks zum Petersplatz: Wo manche an die drei Stunden warteten, huschte die elfköpfige Gruppe schon nach 45 Minuten auf den Petersplatz durch, nachdem plötzlich eine neue Personenkontrolle eingerichtet wurde, an der die Nordhessen günstig standen.

Als Papst Franziskus dann eine ganze Zeit lang kreuz und quer in seinem Papamobil über den Petersplatz gefahren wurde, stand den jungen Teilnehmern die Freude ins Gesicht geschrieben. Der gut gelaunte Papst nahm sich anschließend zwei Stunden Zeit und beantwortete Fragen, die von Ministranten aus verschiedenen Ländern vorgetragen wurden.

Die Jugendlichen erlebten über alle Sprachgrenzen hinweg ein riesiges Fest des Glaubens im Zentrum der katholischen Kirche – ein unvergessliches Erlebnis, eine Party mit dem Papst.

Am folgenden Tag machten sich die jungen Pilger aus dem Wolfhager Land auf zu den großen Papstbasiliken und Pilgerkirchen in Rom und beteten am Grab des heiligen Paulus.

Einen Tag später brachen alle Messdiener des Bistums Fulda frühmorgens auf zum Petersdom, um dort gemeinsam ganz in der Nähe des Petrusgrabes eine Frühmesse zu feiern. Danach ging es hoch in die Kuppel des Petersdoms, wo man die großartige Aussicht über den Vatikan und die Stadt Rom genoss.

An diesem letzten Tag in Rom gab es dann noch einen „Abend der Versöhnung“, an dem die 600 Fuldaer Pilger in der Zwölf-Apostel-Kirche an der Piazza Venezia teilnahmen.