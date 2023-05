Mit acht Ecken: Die Heimarshäuser Kirche schafft Verbundenheit

Von: Evelina Kern

Teilen

Oktogon: Die Luftaufnahme der Heimarshäuser Kirche zeigt ihre besondere Form. © Norbert Müller

Die Kirchen sind der Mittelpunkt eines Ortes. Wir stellen einige Gotteshäuser im Landkreis Kassel und ihre Geschichten in einer Serie vor. Heute besuchen wir die Kirche in Heimarshausen.

Heimarshausen – Die Kirche im Naumburger Stadtteil Heimarshausen ist ein wahres Schmuckstück, wie es der Pfarrer Peter Waterkamp immer wieder betont. Denn sie ist zwar klein, aber trotzdem besonders: Das Gebäude hat acht Ecken.

Hier besuchten die Heimarshäuser Bürger aber nicht schon immer den Gottesdienst. Die ursprüngliche Heimarshäuser Kirche stand mitten im Dorf. Doch im Jahre 1813 schlug ein Blitz in den Kirchturm ein, der das Gotteshaus zum Einsturz brachte. Die von 1833 bis 1835 errichtete Kirche ist das heutige lichtdurchflutete Gebäude, das aus der Feder des Kasseler Architekten Daniel Engelhard stammt. Insgesamt 250 Personen finden hier zum Gottesdienst Platz, um den Worten der Pfarrer zu lauschen, so Waterkamp.

Pfarrerehepaar: Peter und Ira Waterkamp. © Kern, Evelina

Seit über 25 Jahren sind Peter Waterkamp (57) und seine Frau Ira (55) schon Pfarrer in dem knapp 450 Einwohner starken Naumburger Stadtteil. Deswegen kennen sie auch die Tücke der acht Ecken: „Bei der Predigt ist die Form manchmal eine Herausforderung“, sagt der Pfarrer. Schließlich müsse er sich häufig drehen, damit er alle Gemeindemitglieder sehen könne.

Dennoch biete die Architektur sonst ausschließlich Vorteile: „Die Art den Gottesdienst mitten in der Gemeinde zu veranstalten, erschafft ein besonderes Gefühl der Verbundenheit.“ Denn dadurch, dass es eine reformierte Kirche ist, stehe der Pfarrer während der Predigt nicht erhöht. Auch das verstärke laut Waterkamp die Verbundenheit. Den Konzerten, die in großer Zahl in der Kirche veranstaltet werden, spielt die besondere Form auch in die Karten. „Die Musiker loben immer die sehr gute Akustik.“ Allerlei Musikanten, vom Posaunenchor bis zur modernen Band, beherbergte der Kirchraum schon. Auch die Orgel erklang in separaten Konzerten.

Verbundenheit: Durch die Anordnung der Bänke sieht die Gemeinde von jedem Platz aus gut. © Evelina Kern

Die Heimarshäuser „Königin der Instrumente“, wie Waterkamp die Orgel liebevoll nennt, wurde von dem Orgelbauer Johann Wilhelm Schmerbach im Jahr 1826 gefertigt. Ursprünglich sei geplant gewesen, sie mit dem Verkauf der Orgel aus der alten Heimarshäuser Kirche zu finanzieren. Doch gemeinsam mit der Kirche zerfiel auch dieses Vorhaben nach dem Blitzeinschlag, heißt es in der Chronik der Kirche.

Neben Kindergottesdiensten finden auch verschiedene Veranstaltungen und Buffets in dem Gotteshaus statt. „Die Kirche lebt davon, dass sie erlebt wird“, sagt Waterkamp.

Doch warum eigentlich acht Ecken? Laut Peter Waterkamp sei der genaue Hintergrund der besonderen Architektur unklar. Eine mögliche Erklärung ist aber: „Der achte Tag der Schöpfung hat in der Religion eine besondere Bedeutung.“

Denn nach Gottes Ruhetag am siebten Tag beginne die Schöpfung am achten Tag von Neuem. Nur diesmal als Werk der Menschen. „Acht ist auch die Zahl der Unendlichkeit.“ Ob das aber der Ursprung der außergewöhnlichen Architektur ist, sei nicht klar überliefert. Letztlich bleiben diese Erklärungen Spekulation.

Die Heimarshäuser Kirche glänze laut Waterkamp besonders durch ihren engagierten Kirchenvorstand. Die sieben ehrenamtlichen Personen putzen die Kirche, mähen den Rasen oder machen den Küsterdienst. Auch schließe immer jemand sonntags die Türen des Gotteshauses auf und gewährt Interessierten so einen Blick ins pastellfarbene Innere des Gebäudes. (Evelina Kern)

Geschichte der Kirche 1599: Die älteste Glocke der Kirche wird gefertigt.

1813: Der Blitz schlägt in die alte Kirche ein.

1833: Der Bau der neuen Kirche beginnt.

30. August 1835: Die neue Kirche wird geweiht.

1826: Die neue Orgel wird verfertigt.

1976: Orgel wird renoviert.

1997: Eheleute Waterkamp werden Pfarrer der Kirche.

(evk)