Naumburg: Alfredo Karpeles, besucht die Stadt seiner jüdischen Vorfahren

Es ist ein ganz besonderes Souvenir, mit dem Dr. Alfredo Karpeles nach seinem Besuch Naumburg verlässt: ein blau-weißes Emaille-Schild mit der Aufschrift B. Kaiser-Blüth Sohn.

Karpeles’ Mutter war eine geborene Kaiser-Blüth aus Naumburg, und so ist auch der 78-jährige ein Spross der alteingesessenen jüdischen Familie Kaiser-Blüth. Karpeles, der seit gut 30 Jahren in Wien lebt, war mit einem Stapel alter Bilder nach Naumburg gekommen, nachdem Geschichtsvereinsvorsitzender Dr. Volker Knöppel Kontakt mit ihm aufgenommen hatte. Weil der Mann aus der österreichischen Hauptstadt gerade mit einer Cousine in Frankfurt verabredet war, nutzte er die Gelegenheit und reiste in die Heimat seiner Mutter.

Im Hotel Weinrich traf er sich mit Knöppel und weiteren Mitgliedern des Naumburger Geschichtsvereins zum Sichten der Fotos, vor allem aber auch, um über seine Familie zu sprechen und vielleicht bislang Unbekanntes zu erfahren. Die Ausbeute an neuen Informationen waren für den promovierten Chemiker dann allerdings eher spärlich.

Die Zeit, als seine Vorfahren emigrierten, die 1930er-Jahre, liegen zu lange zurück, Augenzeugen gibt es kaum noch. Aber für die Mitglieder des Geschichtsvereins wurde es ein sehr ergiebiger Abend, erfuhren sie doch von Karpeles, wie es die Mitglieder der Familie Kaiser-Blüth schafften, nach Argentinien auszuwandern und so dem Holocaust zu entgehen, aber auch, wie sie in der neuen Heimat lebten.

Die Weichen zur Emigration stellte der jüngste Bruder von Alfredo Karpeles’ Mutter, Fritz Kaiser-Blüth. Der besorgte sich schon als 19-Jähriger im Jahr 1933 einen Reisepass, wurde von seinem Vater Siegmund nach Brüssel begleitet, wo ein Verwandter mit guten Kontakten als Journalist arbeitete und dem jungen Naumburger einen Job bei einer Getreide-Exportfirma mit Sitz in Buenos Aires vermittelte. Fritz wanderte nach Argentinien aus. Wenige Monate später bereitete er von Buenos Aires die Ausreise seines Bruders Erich und dessen Ehefrau vor und dann von weiteren Verwandten.

Großeltern waren die letzten

Bis auf Karpeles’ Tante Ida, die sich nach der Heirat eines US-Bürgers und der Annahme der US-Staatsbürgerschaft in Frankfurt in Sicherheit wähnte, dann aber 1944 doch abgeholt und in Theresienstadt umgebracht wurde, schafften es alle Mitglieder der Naumburger Kaufmannsfamilie, sich in Sicherheit zu bringen. Die letzten der Familie, die Nazi-Deutschland verlassen konnten, waren Siegmund und Rosalie Kaiser-Blüth, Alfredo Karpeles’ Naumburger Großeltern, damals 70 und 68 Jahre alt.

1939, kurz nach Kriegsbeginn, konnten sie noch über Genua per Schiff nach Argentinien fliehen. Im Handgepäck, sagt Alfredo Karpeles, hatte der Großvater etwas ganz Besonderes: eine alte Thora-Rolle, vermutlich noch vor der Zerstörung der Synagoge aus dem jüdischen Naumburger Gotteshaus gerettet.

Karpeles erzählt bei seinem Besuch in Naumburg, dass seine Mutter den Weggang aus Naumburg nie richtig verwunden habe, gerne von ihrer Kindheit mit den Spielen auf dem Kuhberg gesprochen habe und vom Garten mit den Erdbeeren. Er erinnere sich gut an „das strahlende Gesicht meiner Mutter, wenn sie von Naumburg gesprochen hat“.

Leben in Argentinien sicherer

Beruflich fassten die geflüchteten Naumburger in Argentinien schnell wieder Fuß. Die Mutter wurde in der Modebranche erfolgreich. Eine Rückkehr nach Deutschland sei immer mal wieder Thema gewesen. Letztlich entschied man sich dagegen, weil man in Argentinien ein gutes, sicheres Leben hatte. Außerdem spielte die Sorge, wie man denn in Deutschland aufgenommen würde, eine Rolle. Alfredo Karpeles hatte keine Angst, als er ein Stipendium bekam und zwei Jahre in Karlsruhe Radiochemie studierte. Sein aus Österreich stammender Vater bestärkte ihn darin, in Deutschland zu lernen. Mit seiner Frau besuchte er damals, 1968, auch erstmals den Ort, an dem seine Familie so viele Jahre zuhause war: Naumburg.

Nun also ist er für zwei Tage zurück, wieder auf den Spuren der Vorfahren und wird mächtig überrascht. Als der Naumburger Kaufmann Vinzenz Schmandt erfährt, dass ein Nachfahre der Kaiser-Blüths zu Gast ist, holt er aus dem Keller ein Firmenschild von Benjamin Kaiser-Blüth Sohn. In den 1960er-Jahren war ein Nachbargebäude umgebaut worden, das Schild landete auf dem Anhänger mit Schutt, von dem es Vinzenz Schmandts Vater Franz rettete. Alfredo Karpeles´ Freude über das Geschenk ist grenzenlos.