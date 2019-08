Naumburg: Ein seltenes und besonderes Fest wird gefeiert 

Es ist ein besonderes Fest, das an einem besonderen Platz gefeiert wird: An einem der letzten Sonntage im August feiern die Naumburger Katholiken mit Gästen das Wachsstockfest in und an der Weingartenkapelle vor den Toren der Stadt.

Seit nunmehr 71 Jahren ist die Nachfeier des Mährisch-Neustädter Wachsstockgelöbnisfestes, so die genaue Bezeichnung, ein fester Teil des Jahresprogrammes der katholischen Kirchengemeinde. Übernommen haben es die Naumburger Katholiken von Vertriebenen aus Mähren, die in Naumburg nach dem Krieg eine neue Heimat fanden.

In seiner Predigt ging Geistlicher Rat Ulrich Trzeciok auf die Ursprünge des Festes in Mähren ein (siehe Hintergrund), auch darauf, wie die Veranstaltung seinerzeit von der Familie Raschendorfer nach Naumburg getragen und dort mit Unterstützung des ebenfalls aus dem damaligen Sudetenland stammenden Pfarrers Emil Wanke zur Tradition wurde.

+ Traditionspflege: die Wachsstockfrauen Heidi Potthast (links) und Ursula Kutscher in der Tracht der Mährisch-Neustädter und mit einem kleinen Wachsstock in der Hand. In der Mitte Matthias Raschendorfer. © Norbert Müller

Trzeciok wies auch auf eine Besonderheit in diesem Jahr hin: Die Stadt Limburg/Lahn wurde nach der Vertreibung für die Mährisch-Neustädter zur Patenstadt, in der man sich einmal im Jahr zur großen Feier mit Weihe des Wachsstockes traf. Eine Woche später fand dann im deutlich kleineren Rahmen das Wachsstockfest in Naumburg statt. Dieses Heimattreffen der Vertriebenen in Limburg sei nun eingestellt worden. „Die Mährisch-Neustädter sind alt geworden und gestorben“, sagte der frühere Naumburger Stadtpfarrer. Deren Kinder und Enkel fehle meist das Interesse an der Pflege der Traditionen ihrer Vorfahren.

„Wir halten die Gelöbnisfeier nun allein aufrecht“, so der Geistliche weiter. „Die Feier ist in unserer Gemeinde fest verwurzelt und sollte es auch bleiben.“ Man möge in Naumburg auch künftig weiter an die Mährisch-Neustädter und ihre Vergangenheit erinnern. „Machen wir es weiter wie sie. Benutzen wir weiter die Weingartenkapelle als Ankerpunkt zum Treffen, Beten, Feiern und um mit der Gottesmutter Maria verbunden zu sein.“

Im Gottesdienst in der voll besetzten Kapelle wurde am Sonntag auch der große Wachsstock geweiht. Diese dünne aufgerollte Kerze bringt – entsprechend der Überlieferung -– gut 41 Pfund auf die Waage. Eine kleine Prozession führte anschließend rund um die Kapelle.

Original Tracht

Mit dabei waren auch zwei Wachsstockfrauen in Originaltracht: Beide wurden 1943 in Mährisch-Neustadt geboren und kamen als Kinder nach Naumburg. Die eine, Heidi Potthast, lebt in Naumburg, die andere, Ursula Kutscher, längst im Schwarzwald. Kutscher ist die Tochter von Erhard Raschendorfer, der sich nach der Vertreibung erfolgreich für die Übernahme des Festes in Naumburg starkmachte. Dessen Sohn Matthias, in Naumburg zuhause, setzt sich heute mit seiner Familie intensiv für den Erhalt des Festes an der Weingartenkapelle ein.

Musikalisch wurde der Gottesdienst mitgestaltet von einem achtköpfigen Chor Kasseler Studenten. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein neben dem Gotteshaus im Weingarten unterhielt die Naumburger Stadtkapelle die Besucher des Wachsstockfestes mit zünftiger Blasmusik.