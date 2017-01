Naumburg: Frau fährt Burgstraße rückwärts hinab und beschädigt Schaufenster

Naumburg. Ein zerstörtes Schaufenster und ein Schaden in Höhe von 8000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Naumburg.

Wie die Polizei Wolfhagen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagmorgen um 8 Uhr auf der Burgstraße in Naumburg. Eine 79-jährige Niederländerin war kurz zuvor in ihrem silbernen VW nach links von der Dielenhennstraße auf die Burgstraße abgebogen und kam dort zum Stehen.

Als sie dann weiterfahren wollte, verwechselte sie laut Polizei Vor- und Rückwärtsgang miteinander, woraufhin sie die leicht abschüssige Burgstraße rückwärts hinabfuhr. Dabei beschädigte sie ein Schaufenster, fuhr auf eine Mauer auf und kam darauf schließlich auch zum Stehen.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro, den Schaden an Schaufenster und Mauer schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

