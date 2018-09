Naumburg verlängert Freibadsaison bis zum 9. September

Naumburg. Die beiden Freibäder der Stadt Naumburg (Naumburg und Heimarshausen) bleiben bis einschließlich Sonntag, 9. September, geöffnet und damit eine Woche länger als ursprünglich vorgesehen.

Diesem Vorschlag von Bürgermeister Stefan Hable hat der Magistrat zugestimmt. In der Saison 2018 ergeben sich damit 121 Betriebstage. Die Besucherzahlen liegen in beiden Bädern zusammen jetzt schon bei rund 26.000 und damit über dem bisherigen Rekordjahr 2013.

„Ich wünsche mir einen guten restlichen Saisonverlauf und möchte jetzt schon allen Beteiligten insbesondere dem Personal vor Ort in den Freibädern für die gute Arbeit in einem außergewöhnlichen Sommer danken“ so Bürgermeister Hable. (dit)