Naumburger Parlament segnet Pläne für neue Kita ab

Einen Eindruck, wie der neue Kindergarten in der Naumburger Kernstadt voraussichtlich aussehen wird, vermittelte die Verwaltung während der Stadtverordnetensitzung.

Bürgermeister Stefan Hable (CDU) stellte das Raumkonzept vor und präsentierte den Entwurf des mit der Planung beauftragten Fritzlarer Architekten Christian Gerlach.

Die Grundlage wiederum für das Raumkonzept lieferte das pädagogische Konzept, das von der Naumburger Kita-Leiterin Roswitha Möller und der Erzieherin Daniela Dey ausgearbeitet wurde, wie Hable erklärte. Danach wird es bei einer eingeschossigen Bauweise eine Netto-Nutzfläche von knapp 1100 Quadratmetern geben. Um das leichte Gefälle des Geländes aufzufangen, wird der vordere Bereich des Gebäudekomplexes auf Stahlstelzen stehen und damit einen kleinen Teil des Außenspielbereichs überdachen.

Die Kita wird Platz bieten für fünf Gruppen. Schlafmöglichkeiten für die Kinder sind in der Planung ebenso berücksichtigt wie ausreichende Differenzierungs- und Funktionsräume. Den großzügigen Flurbereich, sagte Hable, könne man fast schon als Atrium bezeichnen. Hier sollen in Verbindung mit dem Mehrzweckraum, der vor allem für das Bewegungsprogramm vorgesehen ist, auch größere Veranstaltungen stattfinden können. Neben dem Eingang wird es einen Bereich geben, der als Kindercafé geplant ist. Spezielle Räume für das Personal runden die Innengestaltung ab.

Gebaut wird auf dem Gelände der früheren Oberförsterei. Die Größe der Grundstücks: 5200 Quadratmeter.

2,9-Millionen-Euro-Projekt

Die vorgestellten Außenansichten, betonte der Bürgermeister, seien „die ersten Entwürfe“. Die vorgestellte Planung wurde vom Parlament einstimmig verabschiedet. Der Beschluss, erläuterte Hable, sei vor allem auch wichtig, um den Förderantrag für das 2,9 Mio. Euro teure Projekt absenden zu können. Mit dem Beschluss habe man nun alles zusammen, was gebraucht werde.

Nach der Abstimmung fange die maßgebliche Arbeit in der Umsetzungsphase des Projektes an. Ziel sei, spätestens 2021 den neuen Kindergarten, der auch künftig in der Trägerschaft der katholischen Kirche betrieben wird, zu eröffnen.

Die Planung beruhe auf dem erwarteten künftigen Bedarf. Derzeit biete die Kernstadt-Kita 90 Plätze für Kinder ab dem 22. Lebensmonat. Künftig soll die Rahmenkapazität bei 112 Plätzen liegen, wobei zwölf Plätze für eine Krippengruppe ab dem zehnten Lebensmonat vorgesehen sind. Die bisherige für die Stadt zentrale Betreuung von einjährigen Kindern in der städtischen Kita in Elbenberg wird dann aufgegeben. Die Krippengruppe in Elbenberg bleibt aber bestehen.

Für eine kurze Diskussion sorgte die Nachfrage der Stadtverordneten Christine Hoffmann (Linke), auf welcher Grundlage man die Zahlen für die in den kommenden Jahren zu erwartenden Kindergartenkinder ermittelt habe. Dabei wurde deutlich, dass entsprechende Prognosen recht vage sind und letztlich nur aus Erwartungen aus heutiger Sicht abgeleitet werden können.