Naumburger Stadtkapelle und Jugendorchester laden zum musikalischen Muttertag

Von: Reinhard Michl

Üben für den großen Auftritt: Das 20-köpfige Jugendorchesters der Naumburger Stadtkapelle. © Reinhard Michl

Nach einer coronabedingten Zwangspause spielen die Musikerinnen und Musiker der Naumburger Stadtkapelle und des Jugendorchesters am 14. Mai ab 17 Uhr ein Konzert zum Ehrentag aller Mütter. Aber auch alle anderen Musikliebhaber sind in das Haus des Gastes in Wolfhagen eingeladen.

Naumburg – Mütter und auch alle anderen Musikfans erwartet am 14. Mai in Naumburger Haus des Gastes endlich wieder ein besonderes Konzert. Dieses Muttertagskonzert markiert das Ende einer unfreiwilligen Zwangspause für die 40 Instrumentalisten der Naumburger Stadtkapelle sowie dem 20-köpfigen Jugendorchesters.

Sofort nach Karneval begannen die Naumburger Stadtkapelle sowie das Jugendorchester daher voller Vorfreude mit den Proben im Pater Bonifatius Dux Haus für das Muttertagskonzert. „Wobei wir“, sagt der musikalische Leiter Heinz Roth, „aber auch noch auf unsere Übungsstunden im vergangenen Jahr, als das Muttertagskonzert coronabedingt ausfallen musste, zurückgreifen können.“ Die Besucher dürfen sich wieder auf beste instrumentale Unterhaltung freuen. Zu hören gibt es eine bunte Mischung aus Blas- und Filmmusik, aber auch aktuelle Pop-, Beat-, Rock- und Schlagerrhythmen.

Wachablösung: Nach 22 Jahren als musikalischer Leiter der Naumburger Stadtkapelle hat Heinz Roth (rechts) den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Kai-Michael Schirmer übergeben. © Michl, Reinhard

Max Herchenröder, seit Oktober des vergangenen Jahres erster Vorsitzender des 105 Mitglieder zählenden Vereins, rechnet wieder mit einem rappelvollen Haus. „Wir werden wie schon in der Vergangenheit 500 Stühle stellen, die aber auch diesmal sicherlich nicht ausreichen werden.“

Bei aller Freude über ein großartiges Musikerlebnis wird beim Muttertagskonzert aber auch etwas Wehmut mitschwingen. Denn für den musikalischen Leiter, den 72-jährigen Heinz Roth aus dem benachbarten Schauenburg, wird es der letzte Auftritt sein. 22 Jahre lang stand er am Dirigentenpult, war richtungsweisend für die Naumburger Stadtkapelle und ihre Entwicklung. Der ehemalige Oberstabsfeldwebel und Musikzugführer beim Heeresmusikkorps II Kassel, dem vor allem die Nachwuchsarbeit am Herzen lag, übergibt die Verantwortung und Leitungsfunktion in jüngere Hände. Sein Nachfolger ist Kai-Michael Schirmer. Der in Wolfhagen lebende 58-Jährige kennt die Materie aus dem Effeff.

Auch er war bis zu seiner Außerdienststellung vor drei Jahren als Oberstabsfeldwebel und Musikzugführer beim Kasseler Heeresmusikkorps tätig, unter anderem war er auch unter Heinz Roth verantwortlich für die Registerführung.

Auftritt Das Muttertagskonzert von Naumburger Stadtkapelle und Jugendorchester beginnt am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr im Haus des Gastes. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.