Erste Bauarbeiten für den Glasfaseranschluss jetzt auch in Naumburg

Von: Norbert Müller

Teilen

Jede Menge Kabel: Nachdem die Leitungen in den Stadtteilen von der Firma Goetel verlegt sind, ist nun die Deutsche Glasfaser in der Kernstadt dabei, die Anschlüsse ans Netz vorzubereiten. © Thomas Meier/Deutsche Glasfaser/nh

Ortsteile sind der Krenstadt voraus. Lange wird es nicht mehr dauern, bis die Stadt Naumburg einschließlich der Stadtteile mit schnellen Datenleitungen versorgt ist.

Naumburg – Während in den Stadtteilen der Telekommunikationsanbieter Goetel für den Glasfaserausbau verantwortlich zeichnet, ist in der Kernstadt die Deutsche Glasfaser am Werk, wobei man hier gerade erst am Anfang der eigentlichen Ausbauphase steht.

Im Stadtteil Altenstädt dagegen hat die Goetel die Haushalte bereits ans Netz gebracht. Hier war mit den Arbeiten Ende 2021 begonnen worden. Und nun, teilt das Unternehmen mit, sei auch das Glasfasernetz in Heimarshausen fertiggebaut und aktiv geschaltet worden. In Heimarshausen können somit zukünftig ebenfalls Internet und Telefonie in Gigabit-Geschwindigkeit genutzt werden. Hier lag der Ausbaustart Ende 2022.

Regionalleiter Stefan Finger, der den Kommunalvertrieb der Goetel im Raum Kassel verantwortet, sieht im Glasfaserausbau von Naumburg einen wichtigen Schritt in die Zukunft: „Die Entwicklung hin zu mehr digitalem Arbeiten und Leben ist in aller Munde. Die Politik will bis 2030 allen deutschen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu einem Glasfaseranschluss ermöglichen.“ In den beiden Naumburger Stadtteilen Altenstädt und Heimarshausen sei das heute schon soweit.

Planungsphase dauert noch an

In Altendorf und Elbenberg laufen die Arbeiten noch. Auch hier ist Goetel für das Verlegen der Glasfaser bis in die Häuser zuständig. In Altendorf, so die Auskunft aus dem Naumburger Rathaus, seien die Bauarbeiten bereits beendet, und die Techniker der Goetel bereiten die Aktivschaltung vor. In Elbenberg seien noch Restarbeiten zu erledigen, die sich allerdings in den letzten Zügen befänden.

Bürgermeister Stefan Hable (CDU) lobt, dass es in den Ausbaubereichen nach der Verlegung der Breitbandkabel im Zuge der Wiederherstellung der Oberflächen kaum Beanstandungen gegeben habe. Teilweise hätten die Bereiche sogar gewonnen, etwa dort, wo der alte Asphaltbelag durch neues Betonpflaster ersetzt wurde.

In der Naumburger Kernstadt hinkt man in Sachen hohe Datengeschwindigkeit noch etwas hinterher. Dort ist die Planungsphase noch nicht ganz abgeschlossen. Zurzeit erhalten all jene, die bereits einen Hausanschluss bei der Deutschen Glasfaser bestellt haben, Besuch von einem Mitarbeiter der Bauabteilung, um direkt am und im Gebäude gemeinsam den Zugang der Leitung zum Haus und gegebenenfalls die weitere Verlegung der Kabel im Gebäude zu besprechen und festzulegen.

Deutsche Glasfaser informiert im Haus des Gastes

Als erste Baumaßnahme hat das Unternehmen an der Straße In der Röde einen sogenannten „Point of Presence“, die zentrale Verteilerstation, errichtet. Dabei handelt es sich um ein garagenähnliches Betongebäude, von dem aus die Glasfasern in jede Straße und weiter zu jedem Haus verlegt werden.

Zu dieser zentralen Verteilerstation muss nun als Nächstes die leistungsstarke zentrale Leitung – Backbone genannt – gelegt werden, über die die Kernstadt an das große Netz angebunden wird.

Über Details der Technik, über alles rund um den Hausanschluss, die Installation von Endgeräten, mögliche Serviceleistungen und über den weiteren Zeitplan bis zum Freischalten der Leitungen in der Kernstadt wird die Deutsche Glasfaser während einer öffentlichen Veranstaltung am Mittwoch, 16. August, ab 19.30 Uhr im Naumburger Haus des Gastes informieren.