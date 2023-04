Premiere des Schwanks „Der verkaufte Großvater“ der Emstaler Volksbühne

Der Opa schafft sie alle

+ © Ursula Neubauer Kussszene: Der Großbauer (von links, Dirk Kraft) ist entsetzt über den Kuss zwischen Schorsch Feddersen (Christian Schneider) und seiner Tochter Eva (Jasmin Rißeler). © Ursula Neubauer

Obwohl es ein hartes Stück Arbeit war bis zur Premiere der Komödie „Der verkaufte Großvater“ im Haus des Gastes in Naumburg, zeigten sich die Darsteller der Emstaler Volksbühne in bester Spiellaune.

Naumburg - Das Stück spielt in den Fünfzigerjahren auf dem Lande und entsprechend war die Bühne mit Plüschsofa und Häkeldeckchen ausgestattet. Die Männer trugen Cordhosen und karierte Hemden und die Frauen Schürze und Strickjacke. Im Mittelpunkt steht der Opa, eine Paraderolle für Lothar Neumann, der auf nervig und tüdelig macht, aber eigentlich gewitzt und schlagfertig ist. Er macht mit seinen Späßen das Leben des Bauern Erhard Feddersen mit Sohn Schorsch und Magd Alwine so schwer, dass der Bauer ihn bei erst bester Gelegenheit an den Großbauern Max Heitmann verkauft.

Im neuen Zuhause wird Opa vom Ehepaar Heitmann verwöhnt, aber nur weil sie auf Großvaters angeblichen Häuser scharf sind. Natürlich gibt es noch ein Liebespaar, dessen Familien im Streit liegen. Jasmin Rißeler und Christian Schneider spielen das Paar Schorsch und Eva, einschließlich Kussszene, mit jugendlicher Frische und einer gewissen Aufsässigkeit. Denn Evas Eltern, die Heitmanns, sind mit dem zukünftigen Schwiegersohn gar nicht einverstanden, weil er ihrer Meinung nach nur ein Knecht sei. Schließlich gehöre Geld zu Geld, ist ihre Überzeugung.

Geld spielt eine große Rolle in dem Stück. Die einen haben genug und wollen immer mehr und die anderen haben zu wenig und lassen sich auf einen fragwürdigen Handel ein. Doch der Großvater hat den Durchblick und schlägt die geldgierigen Heitmanns mit ihren eigenen Waffen. Dabei kommt ihm allerdings auch ein Notizbuch zu Gute, in dem alle Schandtaten des Großbauern vermerkt sind. Der Opa wird zurückgekauft und das junge Paar bekommt den Segen der Eltern. Ende gut, alles gut!

Das Stück wurde vor allem durch das Ohnsorg-Theater mit Henry Vahl in der Hauptrolle bekannt. Lothar Neumann braucht den Vergleich mit dem Hamburger Volksschauspieler nicht zu scheuen. Er spielt den Großvater souverän mit Schlitzohrigkeit und großem Herz. Ilona Neumann und Dirk Kraft stellen überzeugend die Geldgier und Heuchelei des Ehepaars Heitmann dar und Ilona Neumanns Wutausbrüche auf der Bühne sind immer herrlich. Wieland Beinert zeigt den Konflikt des Bauern Feddersen zwischen Geldsorgen und schlechtem Gewissen. Besonders zu erwähnen sei noch Stephanie Pante als Magd Alwine, die als resolute Frau sich nichts von den Männern gefallen lässt und selbst dem Opa Paroli bietet. Überhaupt besticht das Stück weniger mit Klamauk und Situationskomik, sondern mit einem pointierten Schlagabtausch zwischen den Personen. Die Sprache ist manchmal sehr direkt, aber treffend.

Die Laiendarsteller der Emstaler Volksbühne sind eine erfahrene Theatergruppe. Doch auch ihnen passiert mal ein Missgeschick. Während der Vorstellung verlieren einige Darsteller plötzlich den Faden und geraten ins Schwimmen. Auch die Souffleuse Sabine Koch kann nicht mehr helfen. Da hilft nur noch ein befreiendes Lachen, das die Zuschauer ebenfalls mit Schmunzeln quittieren und sich am Ende der Vorstellung mit einem lang anhaltenden Beifall bedanken.

Info: Die nächsten Aufführungen sind am 6. Mai 2023 um 20 Uhr und am 7. Mai 2023 um 17 Uhr im Haus des Gastes in Naumburg. (Ursula Neubauer)