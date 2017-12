Raubüberfall in Naumburg: Maskierter bedrohte Händler mit Pistole

Naumburg. Ein maskierter Mann hat am Freitagnachmittag ein Geschäft in Naumburg überfallen und den Inhaber mit einer Pistole bedroht.

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, habe der Mann gegen 16 Uhr ein Schreibwarengeschäft mit integrierter Post- und Lottostelle in der Unteren Straße in Naumburg betreten. Mit einer schwarzen Pistole bedrohte er am Kassentresen den 48-jährigen Geschäftsinhaber und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der 48-Jährige setzte sich aber sofort zur Wehr, griff reflexartig zur der vor ihm stehenden Computertastatur und den Monitor und schmiss damit nach dem Räuber. Fast zeitgleich bemerkte auch der Täter, dass eine Kundin das Geschäft betreten wollte. Er ließ daraufhin von seinem weiteren Tatvorhaben ab und flüchtete ohne Beute aus dem Geschäft, heißt es von der Polizei.

Die Kundin lief dem flüchtigen Räuber noch ein kurzes Stück hinterher und konnte sehen, wie er mit einem schwarzen Kleinwagen, laut Polizei vermutlich ein Toyota oder Mazda, mit dem Kennzeichen WOH-L ... davonfuhr.

Der Räuber kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlanke Statur, sprach akzentfrei Deutsch. Er hat einen hellen Hauttyp, braune Augen und war komplett dunkel gekleidet. Sein Gesicht hatte er mit einem Schal maskiert und trug schwarze Handschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Insbesondere die namentlich bisher nicht bekannte Kundin wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat K35 der Kasseler Kriminalpolizei.

Hier wurde das Geschäft überfallen:

Rubriklistenbild: © dpa-avis