     Riede bleibt A-Ligist

Es bleibt alles beim Alten: Riede oben, Oberelsungen II unten. Das Relegationsspiel um den Platz in der Kreisliga A hat der SV mit einem 7:0 (2:0)-Sieg gegen die unterklassige Mannschaft aus dem Zierenberger Ortsteil für sich entschieden. 350 Zuschauer sahen die Partie im Naumburger Sportzentrum.

Der glatte Siebenerstreich der Gelb-Schwarzen aus der Bad Emstaler Schlossgemeinde täuscht jedoch etwas über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg. Der FCO II hielt phasenweise gut mit. Die Rieder erwischten einen Blitzstart, sie gingen früh durch Joshua Fritz (3.) in Führung. Er bestrafte einen Lapsus von FCO-Schlussmann Justin Bartling. Der ließ nämlich einen Freistoß von Arnold Weber abprallen.

Riede hätte durch Samuel Azefan, Colombos Amhation oder Joshua Fritz nachlegen können. Danach konnten sich die Oberelsunger besser in Szene setzen, hätten den Spieß umdrehen können. Einen Freistoß bugsierte SV-Keeper Florian Mey (20.) gerade noch so mit den Fingerkuppen über die Querlatte, dann hätte sich Adam Jankowski allein vor Mey jeden Winkel des Kastens aussuchen können, hämmerte jedoch das runde Spielgerät in die Wolken.

Wie man eine Bude knipst zeigte den Elsingern dann Colombos Amhation (24.) in bester Kontermanier: 2:0. Oberelsungen ließ danach drei Hochkarätige liegen, unter anderem scheiterte Adam Jankowski (34.) mit einem Elfmeter an Mey.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Elsinger in Geberlaune, verteilten regelrecht Geschenke. Colombos Amhation (47.), Arnold Weber (61., 75.), als Vorbereiter und Vollstrecker bester Mann auf dem Platz, Davorin Kranz (71.) und Spielerlertrainer Tobias Hofmann (81.) erhöhten. Der FCO-Zweiten klebte weiterhin das Pech an den Schuhen. So versemmelte Christian Wachs (88.) ein eigentlich sicheres Ding.