15.000 Quadratmeter große Fläche bei Naumburg in Flammen

Von: Norbert Müller

Einsatz am Nachmittag: Die Flammen breiteten sich auf dem Feld, auf dem sich noch das Stroh der geernteten Gerste befand, schnell aus. 50 Einsatzkräfte von vier Stadtteilwehren bekämpften erfolgreich den Brand, der vermutlich durch einen Häcksler verursacht wurde. © Norbert Müller

Die Naumburger Feuerwehren mussten am Sonntagnachmittag ausrücken, um ein brennendes Feld nahe der Kernstadt zu löschen.

Naumburg – Gerade noch rechtzeitig, ehe die Flammen auf angrenzende Getreidefelder überspringen konnten, löschten die Naumburger Feuerwehren am Sonntagnachmittag den Brand eines Stoppelfeldes vor den Toren der Kernstadt in der Nähe des Aussiedlerhofs Hetzler.

Rauchwolke von Weitem sichtbar

Kurz nach 15 Uhr waren die Feuerwehren der Kernstadt sowie der Stadtteile Altenstädt, Elbenberg und Altendorf per Sirene alarmiert worden. Die Kasseler Leitfunkstelle meldete den Brand eines Mähdreschers in der Verlängerung der Straße Im Bruch. Einer Ortsangabe hätte es allerdings nicht bedurft, die Rauchwolke war schon von Weitem zu sehen.

Hoher Wasserbedarf: Auch die Feuerwehrleute, wie hier Julian Rabanus, benötigten angesichts der Hitze reichlich Flüssigkeit zum Trinken. © Norbert Müller

Mit dem Löschwasser an Bord der Fahrzeuge, laut Stadtbrandinspektor Thomas Heger zusammen etwa 5500 Liter, machten sich die Einsatzkräfte daran, das brennende Stroh zu löschen. Bei brütender Hitze in praller Sonne gelang das den 50 Einsatzkräften auf der knapp 1,5 Hektar großen Fläche recht zügig. „Gegen 15.30 Uhr hatten wir den Brand im Griff“, sagte Heger.

Unterstützung durch Landwirte

Früh hatte die Einsatzleitung zwei Landwirte mit Schleppern und angehängten Grubbern angefordert, die sich dann auch sofort daran machten, die verkohlte Fläche, „umzudrehen“, wie Hegers Vize Martin Kreuz sagte, denn blanke Erde könne nicht mehr brennen.

Brandursache noch nicht geklärt

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt, möglicherweise ging das Feuer von einem Häcksler aus, der nach der Ernte der Gerste am Sonntag das nicht benötigte Stroh auf dem Feld zerkleinern sollte. Das teure Gerät wurde rechtzeitig vom Feld in Sicherheit gebracht, sodass man davon ausgeht, dass kein materieller Schaden entstanden ist. Im Einsatz waren 50 Feuerwehrleute, auch die Naumburger DRK-Bereitschaft war am Einsatzort. (Norbert Müller)