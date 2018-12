Motiviert für die Arbeit mit dem Feuerwehrnachwuchs

Trafen sich in der Naumburger Verdi-Jugendbildungsstätte: die Jugendwarte und Betreuer der Jugendfeuerwehren des Wolfhager Landes. Foto: privat

Naumburg. „Was ist Motivation und wie kann ich mich und andere motivieren?“ Dies war nur eine der vielen Fragen, mit denen sich die Jugendwarte und Betreuer der Jugendfeuerwehren des Wolfhager Landes während ihrer Herbsttagung beschäftigten.

Knapp 40 Jugendwarte und Betreuer trafen sich an zwei Tagen in der Verdi-Jugendbildungsstätte in Naumburg, auch um das Jubiläumsjahr „50 Jahre Verband der Jugendfeuerwehren des Wolfhager Landes“ gebührend abzuschließen.

Die eigens für diesen Themenbereich engagierten Trainer erarbeiteten am ersten Tag mit den Teilnehmern verschiedene Aspekte zum Thema „Motivation“. Im Vordergrund stand dabei, Gründe für die eigene Motivation zu finden und diese auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen der Feuerwehren zu übertragen, sie zu stärken und zu steigern.

Im Anschluss wurde über den Sachstand und die Zukunft der Verbandsjugendfeuerwehr des Wolfhager Landes gesprochen. Der erste Tag wurde mit einem gemütlichen Erfahrungsaustausch in geselliger Runde abgeschlossen.

Der zweite Tag wurde mit einem Spiel gestartet, um die müden Geister wieder zu aktivieren. Voll motiviert besprachen die Teilnehmer der Tagung das kommende Jahr sowie die dann anstehenden Arbeiten.

Nach zwei kurzweiligen Arbeitsphasen und der Bildung von Arbeitsgruppen, wurde die Herbsttagung beendet.