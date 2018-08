Katholische Kirche will  Kita-Träger bleiben, aber nichts extra zahlen

In die Jahre gekommen: die Naumburger Kita St. Vinzenz. Vor 124 Jahren wurde in Naumburg der Kindergarten in Regie der katholischen Kirche gegründet – durch Schwestern der Vinzentinerinnen. Foto: Norbert Müller

Naumburg. Die Kindertagesstätte in Naumburg soll neu gebaut werden. Nur wo, wie und wann ist immer noch nicht entschieden. Die gerade aufkeimende Diskussion über die Fortsetzung der Trägerschaft durch die katholische Kirche könnte das Projekt weiter verzögern.

„Die Not ist noch nicht so groß, dass der alte Standort einzustürzen droht“, sagt Naumburgs Bürgermeister Stefan Hable (CDU) mit Blick auf den Kindergarten in der Kernstadt. Seine Botschaft: „Alles gut, wir haben keinen Zeitdruck.“ Der Zuschuss aus dem KIP-Programm für den Neubau in Höhe von 384 000 Euro müsse bis Ende 2020 verbraucht sein. Deswegen erledige man die Vorbereitungen mit der nötigen Ruhe.

Ehe der Kurs abgesteckt wird, ob nun im Bestand saniert oder an gleicher Stelle neu gebaut wird, ob an einem anderen Standort Neues entsteht oder aber ein Investor baut und von der Stadt die Einrichtung angemietet wird, war noch eine zentrale Frage zu beantworten: Wie wird sich der Träger der Kita, die katholische Kirchengemeinde, finanziell einbringen? Die Antwort: Es gibt nichts extra.

Michael Stein vom Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde Naumburg, die seit Mitte der 70er-Jahre Träger der Kita ist, erklärt, dass die Ansichten von Kirchengemeinde und Generalvikariat in Fulda nicht deckungsgleich seien. Im Naumburger Verwaltungsrat sei man der Meinung gewesen, „dass es uns gut zu Gesicht stünde“, wenn man auch als Träger einen zusätzlichen Beitrag leisten würde. „Die Haushälter in Fulda haben aber ganz deutlich gesagt, es gibt eine klare Haltung in Sachen Kita: Es gibt keinerlei finanzielle Beteiligung, wenn die Kommune plant zu bauen“, sagt Michael Stein. Und auch in einem weiteren Punkt fahre das Generalvikariat einen klaren Kurs: Wenn die Kita – wie in Naumburg vorgesehen – erweitert wird, finanziere das Fulda nicht mit. Das Bistum habe mitgeteilt, dass man das so bei allen Kitas halte, dass die Verträge so bleiben, wie sie bislang waren.

Den Grund nennt Gerhard Stanke, Finanzdirektor des Bistums Fulda: Man gehe in eine ungewisse finanzielle Zukunft. Den Bestand wolle man halten, aber wenn es zu Neubauten komme oder zu Erweiterungen, dann zahle das Bistum nicht. Das sei Aufgabe der politischen Gemeinde.

In Fulda weiß man, dass die Stadt Naumburg auch künftig von der Trägerschaft der Kirche profitieren würde, wenn auch in geringerem Umfang. Bislang hat man sich das jährliche Defizit von rund 300 000 Euro im Verhältnis 85 Prozent (Stadt) zu 15 Prozent (Kirche) geteilt. Nach der Erweiterung um eine Gruppe würde sich das Verhältnis auf 88 zu zwölf Prozent verschieben.

Mit der Trägerschaft seien aber auch Leistungen seitens der Kirche verbunden, die in der Kostenrechnung nicht abgebildet werden: Dazu zähle, so Stanke, der gesamte Verwaltungsbereich, Personaleinstellungen, Verpflegung der Kinder.

Bei all den Diskussionen um die Finanzen dürfe es aber keinen Zweifel geben: Die Kita-Trägerschaft habe für das Bistum große Bedeutung. „Hier kommen wir mit jungen Familien ins Gespräch, die Kinder lernen die christlichen Werte kennen.“ Stanke weiter: „Das ist für uns weiter ein zentrales Anliegen, und das wollen wir auch weiterführen.“

Und auch Michael Stein betont, dass die Kirchengemeinde gern die „bewährte Zusammenarbeit“ fortsetzen möchte, auch im neuen Kindergarten, wo auch immer der nach dem Willen der politischen Entscheidungsträger entstehen wird.

Zwei der drei Kindergärten im Naumburger Stadtgebiet - in Altenstädt und Elbenberg - sind in der Hand der Kommune. Der älteste, 1894 von den Vinzentinerinnen in Naumburg gegründet und seitdem in katholischer Trägerschaft, könnte es im kommenden Jahr werden. Voraussetzung wäre, dass die Ergebnisse eines Prüfantrags der Naumburger SPD die Fraktionen im Stadtparlament davon überzeugen, künftig die Kita besser in städtischer Regie zu betreiben.

Laut Reza Ghaboli-Rashti, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, für eine Prüfung der Trägerschaft, weil die Bedeutung der Kinderbetreuung in den Kommunen immer größer werde und in der Kernstadt ein Neubau der Einrichtung anstehe. Konkret soll der Magistrat beauftragt werden, Vor- und Nachteile einer Nichtfortschreibung des Betriebsvertrages für die Kindertagesstätte St. Vinzenz und einer möglichen Übernahme der Kita in die kommunale Trägerschaft durch die Stadt Naumburg darzustellen.