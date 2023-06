Naumburgs Ehrenbürgermeister Ludwig Noe 93-jährig gestorben

Von: Norbert Müller

Gestorben: Naumburgs Ehrenbürgermeister Ludwig Noe. © Norbert Müller

Die Stadt Naumburg trauert um ihren Ehrenbürger und Ehrenbürgermeister Ludwig Noe. Er starb am Mittwoch 93-jährig in Kassel.

Naumburg - 2014 war Noe von Naumburg, das ihm und seiner Familie zur zweiten Heimat geworden war, in die Kasseler Seniorenresidenz Augustinum gezogen.

Noe stammte aus der Pfalz. Er wurde in Bobenheim am Rhein geboren, absolvierte nach dem Schulabschluss eine Verwaltungslehre im mittleren und gehobenen Dienst und stieg zum Leiter der Liegenschaftsverwaltung im benachbarten Frankenthal auf. 1965 stellte er sich einer neuen Herausforderung: Er wechselte mit Ehefrau und Kindern nach Nordhessen und übernahm in Naumburg das Amt des Bürgermeisters.

Zweiter Verwaltungschef nach Kriegsende

Die Stadt an der kleinen Elbe hatte für Noe, den zweiten Verwaltungschef Naumburgs nach Kriegsende, einiges mit seinem alten Heimatort gemeinsam: Das Parlament wurde von der CDU dominiert, und die Stadt war katholisch geprägt. Für den Katholik und Christdemokrat mit Parteibuch erleichterte dies die Eingewöhnung.

„Als ich kam, war die Burgstraße von der Unteren Straße bis zum Rathaus aufgebrochen“, erinnerte er sich einmal an seinen Start in Naumburg, als die Wasserversorgung erneuert wurde. Der neue Verwaltungschef wurde von Anfang an gefordert. Im ersten Monat seiner Amtszeit wurde die neue Mittelpunktschule genehmigt. In seine erste Amtsperiode fielen der Beginn der Altstadtsanierung, der Neubau des Freibades und die 800-Jahrfeier.

24 Jahre im Amt

24 Jahre blieb Ludwig Noe, der Tugenden wie Pflichtbewusstsein, Disziplin und Zuverlässigkeit verkörperte, Chef im Rathaus. Der bislang tonangebenden CDU stand dann nach den Kommunalwahlen eine selbstbewusste SPD gegenüber, die über die gleiche Anzahl an Mandaten verfügte wie die Christdemokraten.

Die neue Mehrheit aus Sozialdemokraten und Freien Wählern schickte den erfahrenen Verwaltungsmann 1989 mit 59 Jahren in den Ruhestand, der allerdings nicht lange währte. Zehn Tage nach seinem Abschied aus dem Rathaus fiel die Mauer. Ludwig Noe war als Aufbauhelfer im Osten gefragt und ging als Berater nach Thüringen, wo er daran mitwirkte, eine neue Kommunalverwaltung auf die Beine zu stellen. Drei Jahre, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1995, arbeitete der Naumburger zudem für die Treuhand. Als Ruheständler widmete er sich in Naumburg verstärkt dem Geschichtsverein, der Städtepartnerschaft mit dem ungarischen Komárom, die er einst mitbesiegelte, der Kolpingfamilie und der katholischen Kirchengemeinde.

2012 starb nach 58-jähriger Ehe Ludwig Noes Gattin Luise. Knapp drei Jahre blieb der fünffache Vater, zehnfache Großvater und fünffache Urgroßvater noch in Naumburg wohnen, ehe er seinen Wohnsitz nach Kassel ins Augustinum verlegte. In den ersten Jahren verbrachte er die Wochenenden weiter in Naumburg, ehe er altersbedingt aufs Autofahren verzichtete.

Beisetzung am Donnerstag, 22. Juni

Am kommenden Donnerstag, 22. Juni, wird Ludwig Noe bestattet. Um 14.30 Uhr beginnt das Requiem in der Stadtpfarrkirche, anschließend findet die Beisetzung auf dem Naumburger Friedhof statt. (Norbert Müller)