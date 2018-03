Keine Entwarnung in Naumburg: Trinkwasser muss weiter abgekocht werden

Naumburg. Das Trinkwasser in Naumburg und den Stadtteilen Elbenberg und Altendorf kann weiterhin nur abgekocht genossen werden.

Noch keine Entwarnung in Sachen Trinkwasserverunreinigung in Naumburg. Bislang gilt weiter, dass das Trinkwasser in der Kernstadt sowie den Stadtteilen Elbenberg und Altendorf wegen einer Verunreinigung im Wassernetz, die zu einer Eintrübung führte, abgekocht werden muss.

Über die Verunreinigung war von der Stadtverwaltung am Freitag informiert worden.

